Estudiantes sordos se manifiestan frente a la oficina de la ministra de Educación

En las afueras de Torre Mercedes, edificio ubicado en el paseo Colón, se realiza una manifestación pacífica por parte de estudiantes sordos, quienes protestan ante la ministra de Educación, Anna Katharina Müller Castro, por anunciar el cierre del Servicio Educativo de Sordos Adultos (SESA).

En Torre Mercedes están las oficinas de la ministra de Educación, razón por la cual se reunieron aproximadamente 67 personas sordas que están matriculadas en el SESA para mostrar su disconformidad con la medida.

La manifestación de los estudianes sordos es en las afueras de las oficinas de la ministra de Educación en Paseo Colón. (Captura de pantalla)

“Necesitamos que la ministra de Educación comprenda la necesidad de que los sordos reciban una educación en su lengua. Queremos que se hagan presentes aquí (las autoridades) para que tal vez la ministra pueda tener esa flexibilidad de pensamiento y pueda comprender un poco más la necesidad de que el SESA se mantenga; con un cambio de sistema, de modalidad, tal vez, pero que se mantenga.

“Lo que buscamos es que se mantenga la educación para personas sordas, con profesores sordos en el Lenguaje de Señas Costarricense (Lesco)”, explicó una de las manifestantes.

Los sordos que se manifiestan redactaron un documento que desean entregarle a la ministra de Educación, en el que dan sus razones para que no se cierre el SESA.

La ministra Müller Castro ha explicado que la intención de cerrar SESA no significa excluir a los estudiantes jóvenes y adultos del sistema educativo nacional, debido a que, según el MEP, los estudiantes con necesidades especiales necesitan educarse académicamente en las mismas aulas y con el mismo sistema que las personas que no son sordas, sin ninguna diferencia.

De acuerdo al MEP, el SESA (que nació en 1975) nació como un servicio informal de educación y nunca fue aprobado por el Consejo Superior de Educación y eso lo deja por fuera para ser considerado como servicio educativo como tal y por eso se cerrará en diciembre.

No obstante, los estudiantes sordos le consultaron al MEP si al incorporarse a las aulas de las personas no sordas tendrán intérprete en lenguaje Lesco y les dijeron que no.