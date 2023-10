Hombre sobreviviente de cáncer de mama: “Mujeres dicen que estoy equivocado porque es un cáncer solo de ellas”

“En febrero del 2019 fue que me diagnosticaron con cáncer de mama y fui operado en octubre de ese año.

“Estoy cumpliendo este 2023, cuatro años desde la operación en que me quitaron toda la mama derecha y sigo en tratamiento. Todavía no me han dado de alta de un cáncer que la gran mayoría cree que solo les da a mujeres y eso es un gran error”.

Don Norman, después de 4 años de haber sido operado de cáncer de mama, todavía no ha sido dado de alta. En la foto con su perrito Nerón. (Cortesía)

Esas palabras son de don Norman Arturo Burke Alfaro, quien tiene 61 años y vive en Paraíso de Cartago. Él es sobreviviente de cáncer de mama. Para muchos hombres e incluso mujeres esto es algo nuevo, sin embargo, este tipo de cáncer puede afectar a ambos géneros.

“Los hombres también debemos cuidarnos. No soy el único caso. Entiendo que la gran mayoría de afectadas son mujeres, pero los hombres no podemos descuidarnos y debemos hacernos el autoexamen constantemente”, asegura don Norman.

Él recordó que en julio del 2019 comenzó a sentir unos punzonazos en el pezón derecho cuando se pasaba el jabón en el baño. Le pareció algo extraño, pero no le dio pelota.

“En mi familia más cercana no teníamos ningún caso de cáncer de mama, por ahí parientes algo lejanos con cáncer gástrico, pero nada más, por eso no vivía con las alarmas encendidas. Ni pensaba en el cáncer.

Alerta total

“Un día, siempre en julio del 2019, sentí un punzonazo en el pezón cuando estaba en el trabajo, además, me quedó una manchita café en la camisa. A las nueve de la mañana me fui a tomar café y una compañera me preguntó: ‘¿Qué te pasó ahí? Tiene una mancha café en la camisa’.

Para mucho podría parecer mentira, pero el cáncer de mama también ataca a los hombres. (Cortesía)

“No me había dado cuenta, pero fue una alerta inmediata porque me había salido algo del pezón, un líquido café muy oscuro y por eso me fui directo al hospital Max Peralta de Cartago.

“El doctor me examinó, me apretó el seno derecho y ahí fue cuando salió un montón de líquido café. Jamás olvidaré que me dijo: ‘Ah, no, esto no es nada bueno, para nada. Necesito hacerle un ultrasonido urgente’”, recordó el brumoso.

“Fue en ese ultrasonido que salió una manchita negra y me refirieron para hacerme una biopsia”, comenta el sobreviviente.

Al hacerle la biopsia se comprobó que tenía cáncer de mama y pocos días después, el 9 de octubre del 2019, entró al quirófano para que le extirparan el seno derecho.

Detección temprana

“Mi cáncer estaba encapsulado, así que cuando me lo quitaron no tuve necesidad de quimioterapia. Cuatro años después de ser operado he vivido diferentes reacciones, por un lado, las mujeres me dicen que estoy equivocado porque es un cáncer solo de ellas.

“Por el otro, los hombres se asustan cuando les enseño la cicatriz porque no tenían ni idea de que el cáncer de mama también puede afectarlos”, asegura don Norman.

Cuando don Norman le enseña a otros hombres su mastectomía, no terminan de creerlo. (Cortesía)

Ahora Norman agradece cada día que se levanta y puede respirar, ya que comprende que un diagnóstico temprano le ayudó a superar un cáncer que mata miles de personas en el mundo.

Cada día es un triunfo para él, quien junto a su fiel amigo Nerón, un perrito de dos años, se ha decidido a vivir en positivo, así como a disfrutar y agradecer las cosas más sencillas de la vida.

Más peligroso

Hablamos con el doctor Alejandro Álvarez Mora, especialista en medicina familiar y epidemiólogo en las Áreas de Salud en Barva y San Pablo de Heredia, administradas por Coopesiba, quien nos confirmó que el cáncer de mama en los hombres es “más difícil detectarlo y más peligroso cuando se detecta”.

El médico reconoce que lo difícil está en la falta de una cultura en los hombres de palparse los senos para identificar una pelotita, pues lo peligroso es que cuando a un hombre se le confirma cáncer de mama, ya está muy avanzado y se complica el proceso de sanación.

“Los hombres deben recordar que hay formas básicas de detectar un cáncer de mama: cuando aparece un bulto en el tejido mamario de un solo lado, se puede manifestar secreción y un cambio de color en el pezón, pues se pone rojizo en lugar de café oscuro.

Como este fue un diagnóstico temprano, gracias a que don Norman se pellizcó, se le hizo la mastectomía y no ocupó quimioterapia. (Cortesía)

“Al no ser común una mama más grande que la otra en el hombre, porque eso es más común en las mujeres, si ve que le crece una mama es un signo de alarma y si nota cambios en la piel alrededor del pezón, como que se empiece a arrugar o se ponga naranja la piel, o sea, acartonada, arrugada”, explica el médico.

Para el doctor Álvarez la alarma del cáncer de mama en hombres debería estar siempre encendida y no apagarse ningún día del año y explica por qué: “A pesar de que los hombres diagnosticados con este tipo de cáncer son como de uno por mes en promedio, hay meses que no se diagnostica ninguno, pero cuando nos llegan son de muchísimo cuidado.

“El 80% de los diagnósticos de cáncer de mama en hombres es en etapa avanzada, o sea, el cáncer ya hizo metástasis, atacó otros órganos, por lo que el tratamiento es muy agresivo. Como el hombre se descuida totalmente del cáncer de mama a la hora de tratarlo se afecta más su salud, la familia, en fin, todo es más difícil”, reconoce el doctor, quien les recomendó a los hombres hacerse el autoexamen mientras se bañan.