“Es curioso, quizá porque normalmete ando manejando carros grandes son pocas las personas que me dicen cosas negativas, me pasa mas bien que me dicen que qué carga porque manejo microbuses o cosas así, aunque nunca falta la gente machista, hace poco me pasó que tenía que pasar por un puente estrecho y un chofer me atravesó el carro y no le dio la gana moverse, me costó un mundo salir de ahí en reversa”, recordó la busetera.