“Como comparten tanto mis videos, he visto que ponen comentarios sobre que las mujeres no deberíamos manejar tráileres, que debería estar lavando platos en la casa, que la ropa que uso no es la adecuada porque enseño mucho y me ando exhibiendo, pero a mí me gusta vestir así, me cuido mucho, hago ejercicio y disfruto ser como soy.