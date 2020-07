“Mucha gente se identifica con los videos que hago, me pasa mucho que salgo a hacer un mandado y me topo a alguien que conozco y me dice: ‘ay padre, ¡qué risa el video que subió ayer!‘. Otro día me pasó que fui a ponerle la unción de los enfermos a alguien y la persona que me abrió la puerta se sorprendió al verme y dijo ‘uy, es el padre que sale en Tik Tok'”, añadió entre risas.