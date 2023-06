Exalumnos del Liceo de Costa Rica: “Presidente, nos vemos en los tribunales”

El Ministerio de Educación (MEP) anunció este viernes 9 de junio que llegó a un acuerdo con la Junta Administrativa del Liceo de Costa Rica para que el Gobierno pueda usar un terreno, de unos 10 mil metros cuadrados, perteneciente al centro educativo, para la Ciudad Gobierno.

El Mep se comprometió, a cambio, a asumir los gastos que el Liceo financiaba con el alquiler de ese terreno al Mopt.

La propiedad está ubicada en Plaza González Víquez, en San José.

El convenio lo firmaron la presidenta de la Junta, Yesenia Mathiew Rodríguez; la jerarca del MEP, Ana Katharina Müller y Luis Amador Jiménez, del Ministerio de Obras Públicas y Transportes.

Como un demonio

Francis Tejada, exliceísta y abogado, asegura que lucharán con todo.

La Junta Administrativa del Liceo de Cosa Rica ayer firmó un convenido con el MEP en el cual le dio este terreno de 10 mil metros cuadrados. (Alonso Tenorio)

“El presidente y la ministra de Educación están dictando un acto administrativo en contra de la Ley. Consulten al Departamento Técnico de la Asamblea Legislativa. El presidente y su ministra están cayendo en prevaricato (tomar una decisión en contra de la Ley).

“Pelearemos con todo hasta el final. Vamos a defender al Liceo en los tribunales con un Contencioso. Pelearemos. Esa es nuestra idiosincrasia. Pidan qué significa ser liceísta y siempre nos encontrarán dispuestos a la batalla. Señor presidente, nos vemos en los tribunales”, aseguró Tejada quien representa a más de 100 exalumnos.

“El convenio lo está firmando una presidenta que fue nombrada contrario a Ley 2160 en la cual esa presidencia tuvo que salir de las ternas que escoge el Consejo de Profesores, el MEP y el Consejo Municipal de San José. A ella la eligieron a dedo”, agrega Tejada.

Exalumnos del Liceo de Costa Rica aseguran que lucharán en los tribunales contra el presi Chaves. (Diana Mendez.)

¿Qué se firmó?

El MEP confirma que se comprometió garantizar platica para que todo camine puras tejas en el Liceo de Costa Rica ya que ahora será directamente el MEP el que pagará los servicios básicos y la limpieza, además, garantizan platica para mejoras al edificio y ayudas en los programas de apoyo a los estudiantes, como comedores y transporte estudiantil.

“El convenio incluye mejoras a la piscina y el gimnasio del Liceo de Costa Rica, así como la pintura, entre otros. También suplir las necesidades actuales de mobiliario de la cocina del comedor estudiantil”, asegura el MEP.

La propiedad supera los mil millones de colones. (Alonso Tenorio)

¿Por qué no expropiaron?

El abogado Kabul Ugalde, con especialidad en este tema, no termina de entender por qué el Gobierno no usó la figura de la expropiación. “Usando la Ley de Expropiaciones el Gobierno pudo haber resuelto esta situación y con total respaldo, no le veo problema.

“Claro, no hay que olvidar que en el caso de la expropiación un perito tiene que valorar la propiedad y entonces el Gobierno tiene que indemnizar al Liceo con un precio justo por la propiedad (un primer cálculo de la propiedad de 10 mil metros cuadrados y por la zona que esta, supera los mil millones de colones).

De acuerdo a lo que nos explica el abogado especialista la Ley 9286, la de Expropiaciones, es bien clarita en que un dueño de una propiedad tiene derecho a un avalúo justo y equitativo para que sea indemnizado justamente, o sea, que le paguen por la propiedad que el Gobierno quiere expropiar una cantidad de dinero justo.

Si el dueño de la propiedad no está de acuerdo con el peritaje del Gobierno, perfectamente puede presentar uno propio y será un juez el que decida. Incluso el juez puede pedir un avalúo y ese estará por encima de los otros dos.