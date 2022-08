Excanciller Enrique Castillo sospecha que Nicaragua podría planear invadir Costa Rica

El excanciller y exembajador ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Enrique Castillo, está muy preocupado porque siente que la soberanía de Costa Rica podría estar en peligro.

Él ha estado analizando los comportamientos del gobierno de Daniel Ortega y no está nada tranquilo con la forma en la que el dictador está organizando y preparando sus tropas.

El excanciller Enrique Castillo pide al gobierno estar preparado ante una eventual invasión. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael PACHECO GRANADOS)

Castillo dijo a La Teja que son tres los motivos que más le hacen pensar que Nicaragua podría estar pensando en invadir Costa Rica.

“El primer elemento que me hace pesar en una posible invasión es que reiteradamente el dictador Ortega ha dicho que Costa Rica tiene tierras que le pertenecen a Nicaragua y que él quisiera recuperarlas. El segundo es el proceso de armamentismo que ha seguido Nicaragua en los últimos años, está ya equipada con tanques, con lanchas lanzamisiles y con aviones de combate.

“El otro son las maniobras militares que están en curso en este momento y se mantendrán por seis meses, con Rusia, en un momento en que a ese país le convendría mucho replicar lo que está haciendo en Ucrania, pero esta vez en un país que está bajo la esfera geográfica y geopolítica de Estados Unidos. Además, lo prolongado y habitual de las prácticas militares son desde una semana hasta tres meses, pero nunca seis meses, es excesivo. A mí me da la impresión de que ellos podrían estar usando este tiempo para adiestrar al ejército sandinista para una operación como la que sería una invasión importante a Costa Rica”, manifestó.

Castillo dice que Daniel Ortega es capaz de cualquier cosa. Foto: AFP. (CESAR PEREZ/AFP)

Estar preparados

El excanciller recuerda que en el 2010 Nicaragua tomó desprevenidas a las autoridades ticas e invadió isla Calero, también conocida como isla Portillos, situación que causó un largo conflicto y fue resuelto por la Corte Internacional de Justicia.

Debido a eso Castillo hace un llamado al gobierno a estar preparado ante una eventual invasión que podría llegar a inicios de 2023.

“El dictador Ortega es capaz de cualquier cosa... no le importa nada, no tiene vergüenza de nada, vea el descaro con que está reprimiendo a su población en los distintos sectores: el civil, el religioso.

Castillo asegura sentirse preocupado ante una posible invasión nicaragüense. Foto: Rafael Pacheco (Rafael PACHECO GRANADOS)

“Estas conductas no deben pasar inadvertidas, no debemos dejar que pase lo que pasó en el 2010 que no la vimos venir y cuando nos dimos cuenta ya estaban adentro. No es que haya seguridad de una invasión, pero la mínima posibilidad de que algo ocurra nos obliga a ser previsores y prepararnos ante esas circunstancias” aseguró.

El exembajador de Costa Rica ante la OEA dice que ya le hizo llegar al gobierno de Rodrigo Chaves sus inquietudes para que las analicen y tenga un plan, pero siente que no le han hecho mucho caso.