Actriz de famosa serie española lleva meses esperando a Yiyo Alfaro...

"Yiyo" Alfaro espera cumplir su sueño el próximo año. (Jose Cordero)

Una conocida actriz de la famosa serie española Vis a Vis lleva varios meses esperando con los brazos abiertos al presentador Yiyo Alfaro para enseñarle todo lo que sabe.

Se trata de Marta Aledo, quien es una intérprete y directora ibérica que le da vida a Teresa González en Vis a Vis. Teresa es una drogadicta y reclusa de la cárcel de alta seguridad para mujeres Cruz del Sur, en Madrid.

Resulta que gracias a los premios que recibió el presentador de Qué buena tarde como mejor actor en dos festivales internacionales de cine, uno en Estados Unidos y otro en Europa, por su cortometraje “5 minutos antes”, en el 2020, se le abrieron varias puertas, entre ellas la conocer a Marta y a un grupo de actores españoles y aprender de ellos.

“Hace un par de años he estado trabajando en algo que sueño pero también, por temas de trabajo no se ha dado, que es irme unos meses fuera del país a hacer diferentes proyectos. En este año me salió la oportunidad de irme para España a estudiar con unos grandes maestros de la actuación y yo espero que pueda hacerlo el próximo año, mi idea era hacerlo este pero se viene el Mundial”, contó Yiyo, quien será parte de un programa especial que transmitirá Teletica desde Catar, sede de la fiesta mundialista.

“Tengo reservado un espacio para estudiar y vivir unos tres meses en España, el lugar me lo están guardando desde hace rato, pero por la pandemia no he podido. Allá me espera una profe como Marta Aledo, que es la actriz de Vis a Vis y con otros profesores”, aseguró.

Marta Aledo se jaló un papelazo como Tere en Vis a Vis. Fox.

Alfaro cuenta que quiere sacarle el jugo a la oportunidad lo más pronto posible.

“Llevé un taller con una directora de casting en Los Ángeles y ella trabaja para una gente de Madrid, entonces cuando gané el premio en Nueva York, me aceptaron, que es algo que cuesta mucho y por eso espero que se pueda cumplir esa meta de estudiar esos meses allá y regresar”.

Aunque se le conoce como presentador, quiere abrirse aún más en el campo de la actuación.

“La actuación es una pasión, más que ya probé el dulce de haber sido nominado y de haber ganado un premio afuera. Por eso yo -lo que me quede de tiempo- quiero dedicárselo a eso. Sé que en mi país tengo el apoyo en todos mis proyectos y por eso quiero ver qué pasa afuera, salir de esa zona de confort, lo peor que me puede pasar es lo más lindo también que es devolverme y seguir haciendo lo que hago”, agregó.