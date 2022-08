¿Por qué Yiyo Alfaro nunca ha participado en Dancing with the Stars?

"Yiyo" Alfaro prefiere enfocarse en sus proyectos antes de meterse a bailar. (Jose Cordero)

Cada temporada que pasa y desde que empiezan a sonar los posibles nombres de las figuras para Dancing with the Stars, uno de los más recurrentes es el de José Miguel “Yiyo” Alfaro.

El carisma, la personalidad y hasta morbo que da por ver al presentador en la pista es algo que sabe la producción del espacio y por eso, cada vez que lo organizan piensan en el presentador, aunque la respuesta siempre es la misma: “Gracias, pero no gracias”.

Ahora que está tan de moda Dancing with the Stars, Yiyo habló con La Teja durante la presentación del nuevo reality Manos a la Maseca, donde será conductor, y nos explicó las razones por la cuales nunca ha aceptado ser parte de lo que para muchos sería un sueño, como lo es estar en el programa del 7.

Yiyo y Natalia presentarán nuevo programa de Teletica

–¿Cuántas veces lo han invitado a Dancing?

Creo que casi en todas las temporadas me han invitado y he dicho que no. Yo respeto muchísimo a todos los participantes porque es un trabajo duro y hay que dedicarse por completo a eso. Una vez me invitaron y me tocó bailar con Lucía Jiménez, tuve 15 días para prepararme y no pude hacer nada más en todo ese tiempo, no soy el más prodigioso para el baile, pero sí muy competitivo, entonces pasé todo ese tiempo día y noche ensayando, lo que me hace pensar que si me meto a una competencia como Dancing, me voy a la quiebra con mi empresa (Syfilms).

–¿Le gusta el formato?

Me gusta mucho, lo veo chiva, pero es más que todo un asunto de tiempo. En la mañana me gusta entrenar, luego me tengo que ir a mi empresa, que hace comerciales y hay que reunirse con clientes, hacer grabaciones, de ahí me tengo que ir al canal para ¡Qué buena tarde! donde soy productor de contenido y el día va terminando casi a las nueve de la noche, si me metiera a bailar tendría que sacrificar una de esas cosas y ahorita es imposible.

Para que se den un ejemplo, el 17 de setiembre me tengo que ir a hacer una grabaciones a Grecia y a Turquía, regreso hasta en octubre, casi que a alistarme para irme al Mundial de Catar. Lo más lindo del mundo es levantarme y saber que tengo que hacer muchas cosas, todo me gusta y era cumplir mi sueño.

¿Es posible hacer en Costa Rica un Master Chef?

–¿Es muy difícil decirle que no a Dancing?

La productora todos los años me pone un mensaje en donde dice que sabe que le voy a decir que no, pero que tiene que hacerlo, yo le digo que sí me gustaría, pero no puedo.

22/10/2017 Sabana.Gala 7, Dancing with the Star. Yiyo Alfaro junto a Lucia Jimenez. Fotografia: Graciela Solis (GRACIELA SOLIS)

–O sea, no lo descarta del todo...

A lo mejor si en algún momento todo se acomoda, pues sí, es un programa que ha servido de vitrina para mucha gente, pero a mí ahorita no me pasa ni por la mente.