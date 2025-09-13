Excandidato a la vicepresidencia de José María Figueres encabeza papeleta de diputados del PLN por San José

Álvaro Ramos presentó este sábado al candidato que encabezará la papeleta de diputaciones del PLN por San José: Álvaro Ramírez Bogantes. (Alonso Tenorio/Atenorio)

El economista Álvaro Ramírez Bogantes fue electo este sábado por la Asamblea Nacional del Partido Liberación Nacional (PLN) como candidato a diputado por el primer lugar de la provincia de San José.

Ramírez es el actual jefe de campaña del candidato presidencial verdiblanco Álvaro Ramos y en el 2022 acompañó a José María Figueres en su fórmula para las elecciones presidenciales, como candidato a la primera vicepresidencia de la República.

El también empresario fue ratificado como el candidato que encabezará la papeleta de diputados por San José de la agrupación liberacionista, con un total de 179 votos.

La elección de los candidatos a diputados del PLN se realiza este sábado en la asamblea del partido que se realiza en el Centro Nacional de Convenciones, en Cariari de Heredia.

Otra decisión que tomaron los asambleístas liberacionistas este sábado fue la designación de Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós como candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente.

Segura obtuvo 197 votos y Chaves, 199.