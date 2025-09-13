Álvaro Ramos anuncia candidatas a la vicepresidencia del PLN para elecciones del 2026

Álvaro Ramos presentó este sábado a sus dos candidatas a la vicepresidencia de la República. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Álvaro Ramos dio a conocer este sábado a las dos candidatas a la vicepresidencia de la República que lo acompañarán en la papeleta del Partido Liberación Nacional (PLN) para las Elecciones Generales del 2026.

El candidato a la presidencia de la agrupación verdiblanca anunció a Karen Segura Fernández y Xinia Chaves Quirós como candidatas a la primera y segunda vicepresidencia, respectivamente, durante la Asamblea Nacional del partido, que se celebra en el Centro Nacional de Convenciones, en Cariari de Heredia.

En la misma asamblea se elegirán a los candidatos a diputados que ocuparán las papeletas verdiblancas en cada una de las siete provincias.

Tanto Karen como Xinia cuentan con una amplia trayectoria en el desempeño de funciones públicas.

En un comunicado de prensa enviado por el PLN, la agrupación destacó la trayectoria de Karen Segura en temas relacionados con la seguridad ciudadana, la política de drogas y la gestión pública.

Segura es doctora en Gobierno y Políticas Públicas y Máster en Administración de Negocios. Desde el 2003, Karen trabaja en el Instituto Costarricense sobre Drogas en la jefatura de Planificación y Desarrollo Estratégico y en la coordinación General de la Estrategia Nacional sobre Drogas y Delitos Asociados 2020–2030 y de Planes Nacionales en drogas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo.

Karen Segura Fernández es la candidata a la primera vicepresidencia de la República del PLN. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

También laboró en la Dirección General de Servicio Civil, el Instituto Nacional de Aprendizaje y dio asesorías técnicas en organismos como la CICAD, OEA, SICA, entre otras.

Por su parte, Xinia Chaves, quien irá por la segunda vicepresidencia de la República, es una referente en temas relacionados con la agricultura, el café y el cooperativismo.

“Tiene cuatro décadas de liderazgo en la cadena de valor del café y su articulación con la empresa privada y la agroindustria. Pionera en cargos directivos históricamente masculinos. Reconocida por gobernanza transparente, construcción de consensos y representación del sector productivo en foros nacionales e internacionales”, destacó el PLN.

Xinia Chaves Quirós ocupará en la papeleta presidencial del PLN el puesto a la segunda vicepresidencia. Fotografía: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Xinia fue la primera mujer presidenta del Consejo de Administración de la Cooperativa Cafetalera de Palmares, fue la primera mujer presidenta de la Junta Directiva del Instituto del Café de Costa Rica y viceministra de Agricultura y Ganadería durante el gobierno de Laura Chinchilla.

