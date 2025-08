Antonio Álvarez Desanti: “Lamento que don Álvaro Ramos sea una persona tan soberbia”

Antonio Álvarez Desanti ya le respondió a Álvaro Ramos luego de que el candidato presidencial liberacionista le tirara durísimo en conferencia de prensa.

Ramos se refirió este lunes a una carta enviada por Álvarez al presidente del Partido Liberación Nacional (PLN), Ricardo Sancho, en la que decía que se había vencido el plazo para llevar a cabo la asamblea cantonal del PLN en San Ramón, y que se corría el riesgo de que el partido no fuera autorizado para recibir deuda política en las próximas elecciones, lo que sería fatal para la agrupación.

Antonio Álvarez Desanti le tiró duro a Álvaro Ramos. (John Durán)

El candidato dijo que Álvarez no debería de estarse metiendo en esos temas, porque él había prometido que se alejaría para dar espacio a nuevos liderazgos. También dijo que no lo quiere cerca de la campaña ni a él ni a su dinero.

“Hay que recordar por qué hice la carta... Liberación Nacional no completó la renovación de estructuras y puede quedarse sin participar en la próxima campaña electoral si el Tribunal (Supremo de Elecciones) no le da una prórroga o le hace una excepción. Y si se le hace una excepción a Liberación Nacional, los demás partidos van a pegar el grito al cielo, que por qué a Liberación sí y que a los otros no. El partido está en una situación a la que no debió haber llegado, y está en riesgo de perder la deuda política, lo que significaría cerrar el partido en febrero próximo.

“Para mí esos son temas importantes. Lamento que don Álvaro Ramos sea una persona tan soberbia, que no acepta la crítica, que no es capaz de responder una crítica con argumentos, y que tiene que responderla con ofensas. Lamento lo desafortunado de sus manifestaciones, y ojalá que cambie su rumbo, porque dijo, públicamente, que no llevaría a Arias, a Figueres ni a mí al gobierno, pero yo creo que el que no va a llegar al gobierno es él”, manifestó.

Ramos no quiere nada con Antonio Álvarez Desanti. (Marvin Caravaca)

¿Por qué sigue en el PLN?

Al consultarle a Álvarez por qué, si ya la población le dijo en las urnas nacionales que no lo quieren como líder político, y también ha sido rechazado dentro del PLN, sigue en la agrupación, dijo que él solo dio su opinión.

“No le estoy quitando el campo a nadie, estoy simplemente dando una opinión al partido sobre una preocupación sobre qué va a suceder si nos quedamos sin deuda política. Creo que como liberacionista tengo que llamarles la atención a los actuales jerarcas del partido para que vean el riesgo que están corriendo.

“Esto no es ninguna participación política, esto no es ninguna vinculación al día a día electoral, es manifestar que nos podemos quedar sin partido”, expresó.