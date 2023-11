Exdiputado: “Me parece que a doña Pilar se le sale el hígado y no está cuerda”

Jacqueline González dijo que recibió presiones de parte de sus jefes. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

El exdiputado Jorge Arguedas, quien trabajó en el ICE y aún es líder sindical de esa institución, dijo lo que piensa de todo lo que salió a la luz este lunes en la audiencia de la Comisión Investigadora del Sinart.

El exlegislador fue crítico de la forma de pensar de Pilar Cisneros y sobre el actuar del Gobierno que pareciera anteponer venganzas personales ante el interés de las instituciones.

LEA MÁS: Jerarca del ICE sintió “una pistola en la cabeza” por una orden que recibió

La exdirectora de Estrategia Comercial de Kölbi, Jacqueline González, compareció ante los diputados y soltó una bomba.

Ella contó que fue presionada para tomar decisiones que tenían que ver con la pauta publicitaria de la marca Kölbi, sin respetar criterios técnicos. Le pidieron que contratara a la agencia de publicidad de Sinart, a lo que ella se negó en un principio, considerando que no era necesario.

La Comisión Investigadora del Sinart ha revelado dos casos de presiones en entidades estatales. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

Contratación innecesaria

González mencionó al gerente de telecomunicaciones del ICE, Luis Diego Abarca y al jefe de la división comercial, José Rafael Solano, como las personas que la presionaban para sacar adelante la contratación que ella no apoyaba.

“El 30 noviembre (de 2022) a las 6:45 a.m. el gerente de telecomunicaciones me dijo que era urgente sacar el contrato con el Sinart antes de la entrada en vigencia de la Ley de Contratación Pública”, dijo.

“Luego me escribió: ‘Tenemos que dejar eso listo hoy, sino vamos a tener broncas y me veré feo en la foto’”, añadió.

LEA MÁS: Niños de Obras del Espíritu Santo: “Los peluches viajarán por aire, mar y tierra”

Sobre el tema de la reducción de pauta en Canal 7, el gerente de telecomunicaciones le señaló que necesitaba bajarla.

“En el caso de esa situación de Canal 7 me llamó Luis Diego Abarca y me dijo ‘ayúdeme, tengo una pistola en la cabeza, necesito reducir la pauta’”, indicó.

Pilar Cisneros defiende que le quiten la publicidad a Canal 7. Foto: José Cordero. (Jose Cordero)

En la comisión Pilar Cisneros aseguró que la televisión nacional tiene un alcance de un 60% mientras que las redes sociales tienen un alcance del 99%. Defendió la decisión de bajarle la pauta a Canal 7 y le bajó el piso a lo que reveló Jacqueline.

“A mí me llama mucho la atención que los diputados aquí no logren entender esto, no puedo entender cómo ustedes siguen pautando en televisión abierta para vender cosas tan específicas como celulares o servicios celulares”.

LEA MÁS: “Falso sacerdote” celebra misas, bautizos y hasta matrimonios en casas

Cisneros dice que lo que hay que hacer es pautar en redes sociales.

El exdiputado Jorge Arguedas criticó la posición de Pilar y piensa que Jacqueline actuó de una forma muy profesional y valiente.

“Mientras que al ICE lo someten a todo ese tipo de vaivenes, en Movistar y Claro una persona toma esas decisiones. Con esto de las pautas no es lo mismo el Sinart que Grupo Nación, yo no defiendo ninguna de las partes pero sí, uno lo ve y lo siente.

Jacqueline González reveló datos preocupantes

“Me parece que a doña Pilar se le sale el hígado y no está cuerda, yo no sé cuál será la bronca de ella con Canal 7. Se está desnudando de pies a cabeza la actitud de un Gobierno muy torpe. Se ve que el que no actúa como el Gobierno quiere lo quitan y ya, así como pasó con esta mis Jacqueline, el que no se alinea se va y eso no puede ser. Son sacadas de clavo, acciones muy torpes, hechas con fondos públicos, esto más actuar el hígado que con la ciencia.

También pasó con la JPS

Una situación muy similar quedó al descubierto la semana anterior en la comparecencia de la exgerente general de la Junta de Protección Social (JPS), Marilyn Solano, quien reveló que a ella también la presionaron para contratar la agencia del Sinart. Además, pasaron a la fuerza el programa Rueda de la Fortuna de Canal 7 a Sinart.

Esmeralda Britton le dijo que si no acataba las indicaciones rodarían cabezas.

En esta ocasión la diputada Cisneros también defendió la acción del Gobierno, pese a que los criterios técnicos tampoco apoyaban el cambio.

Esmeralda Britton le dijo a una subalterna que rodarían cabezas si no acaban las indicaciones. Foto: Mayela López (MAYELA LOPEZ)

El politólogo Gustavo Araya dijo que este par de casos causan mucha preocupación y dan señales peligrosas.

“El primero de los objetivos de Gobierno que queda claro es afectar a las empresas más grandes de comunicación de este país, sea por una venganza política, sea por odios personales o por lo que fuera, pero esto es un asunto de muchísima preocupación.

“Con esto lo que están demostrando es que son capaces de manipular los sistemas públicos de compras a través del uso de la fuerza, la intimidación, hay dos ocasiones ya en las que dijeron pueden rodar cabezas o tenemos una pistola sobre mi cabeza y eso es gravísimo en una democracia porque eso solo funciona en dictaduras y no hay que dejarlo pasar por alto”, aseguró.