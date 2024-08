Exministra de Salud le responde a Mary Munive, quien criticó el trabajo de sus antecesores

La exministra de Salud María Luisa Ávila le respondió a Mary Munive, luego de que esta criticara su trabajo y el de sus colegas. Cortesía.

María Luisa Ávila, exministra de Salud, le respondió a su colega Mary Munive, quien cuestionó el trabajo de sus antecesores y anteriores directores de Salud.

Este jueves, Munive dio una conferencia de prensa, en donde se refirió a las aparentes denuncias por acoso laboral en su contra y de la viceministra de Salud, una mujer de apellido Marín. Además, dio a conocer algunos de los trabajos que ha hecho en el ministerio, desde que llegó a la institución el 10 de mayo del año pasado, ahí fue donde aprovechó para tirarle a quienes estuvieron ante en su puesto antes, como Joselyn Chacón, Daniel Salas, Daisy Corrales, María del Rocío Sáenz y Ávila.

La ministra los mencionó cuando habló sobre la carta que varios trabajadores le enviaron al presidente Rodrigo Chaves, el 30 de julio anterior.

“Los trabajadores afirman que son personas comprometidas, que trabajan fuera de horario, sin pago de horas extras, ¿dónde está la jefatura que los hace trabajar?, ¿dónde estuvieron esos ministros, directores? Porque ahora en este año y resto hemos visto el cambio que se ha dado, se pagan las horas extras.

LEA MÁS: Ministra de Salud insiste que no hay acoso laboral, pero dice: “Los trapitos sucios se limpian en casa”

“Los desastres no ocurren de lunes a viernes, de 7 a.m. a 4 p.m., o por el cambio de forma de trabajar, a todos no les ha gustado. La mayoría de las personas trabajan con la camiseta puesta y, revisando firmas de esta carta, he visto gente muy valiosa que se vio motivada por otras para firmar en esta queja colectiva”, aseguró.

Ante estos cuestionamientos, fue que buscamos a la exministra y ella se pronunció sobre algunos de los temas que tocó Munive.

“Creo que cuando uno asume un cargo, va a asumir cosas buenas y malas, y en 4 años o más no se puede hacer todo, por eso hay que definir prioridades y para eso son las diferentes administraciones.

“No es que la gente no hace nada y lo veo cuando atiendo pacientes. A la hora de atender un niño busco solucionar el problema, no me paso cuestionando lo que hizo el médico anterior. Uno en eso se desgasta y pierde el tiempo, y es bastante inadecuado, al tratar de diluir la propia responsabilidad echándole el clavo al resto de la gente”, afirmó.

La ministra de Salud Mary Munive dio una conferencia de prensa para salir al paso de las críticas por aparente acoso laboral. Yenci Aguilar.

Con trayectoria. La infectóloga pediatra, que labora en el Hospital Nacional de Niños, llegó a Salud en el 2006, durante el segundo gobierno de Óscar Arias y luego fue nombrada nuevamente para la administración de Laura Chinchilla (2010-2014), solo que en esa oportunidad estuvo en el cargo por un año.

Planes de trabajo

Munive mostró ejemplos de compras que se han hecho para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y recalcó que, por años, los funcionarios de Salud laboraron con las herramientas inadecuadas. Ávila también recordó las inversiones que hizo mientras estuvo a cargo.

“En el 2006, cuando yo entré, no había conexión a Internet en las Áreas Rectoras de Salud, solo a nivel central. También hicimos cambios en la flotilla vehicular y eso se comunicó a los medios, eran unos carritos azules, con aire acondicionado, para también ayudar a los funcionarios de zonas alejadas. Se compraron motos.

“Ayer (miércoles) estaba buscando artículos relacionados con dengue y encontré cuando se compraron equipos para fumigar, se remodelaron algunas Áreas Rectoras, pero bueno, estamos hablando del 2006, en 18 años las cosas obvio se pueden deteriorar, pero siempre hubo esfuerzos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores”, expresó.

La ministra de Salud Mary Munive afirmó que en la institución no existen un plan de mantenimiento del edificio central. Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

A la ministra actual se le consultó por la presencia de murciélagos en las oficinas centrales, que tiran sus heces en las computadoras del personal, ella reconoció la situación, pero dijo que eso pasaba porque no había un plan de mantenimiento de los edificios.

Ante esto, la exministra agregó:

“Siempre han habido plantes de mantenimiento y si ella llegó a un lugar, hace más de un año y no ha visto el plan, debe comenzarlo a construir. El edificio en donde están las oficinas centrales fue declarado Patrimonio Histórico Arquitectónico y se debe tener cuidado con las remodelaciones que se hacen.

“Cuando estuvimos en el ministerio, se invirtieron cerca de 200 millones de colones en la planta más alta del edificio, nosotros mismos nos pusimos una orden sanitaria, porque en vez de criticar lo que hicieron los anteriores ministros, nos pusimos a trabajar, para arreglar el edificio y se puso muy bonito”, recordó.

LEA MÁS: Papá de ingeniero del Ministerio de Salud asesinado recuerda el último día junto a su hijo

Otro de los temas de los que habló Munive, quien también es vicepresidenta de la República, fue de las denuncias por acoso laboral y aseguró que ella llegó a trabajar, a poner en orden la casa y que parecía que a algunos no les gustaba su forma de laborar.

La exjerarca dijo que no se atrevía a aconsejar a la ministra sobre este tema, pero recalcó la importancia de mantener un buen ambiente con sus colaboradores.

“No me atrevería a tanto, pero le puedo comentar que cuando se trabaja en el sector salud siempre hay tensión, uno pasa todo el día preocupado por muchas cosas. En ese entonces se hizo un proceso de desarrollo organizacional, se contrató un experto en el tema y se pueden hacer actividades para mejorar el clima laboral”, añadió.