Explicación del alcalde de Puntarenas sobre clausura del mercado municipal causa molestia

Sumamente enojados y sorprendidos.

Esa fue la reacción de dos regidores de la Municipalidad de Puntarenas cuando el alcalde, Wílmer Madriz, afirmó que los funcionarios municipales y él desconocían las tres órdenes sanitarias que existían por las malas condiciones del mercado y que provocarán la clausura definitiva del edificio, este viernes.

El mercado de Puntarenas tiene el techo en pésimas condiciones, igual que su sistema eléctrico, entre otros problemas. (Mayela López)

Si bien el Ministerio de Salud emitió esas órdenes en setiembre de 2019, ocho meses antes de que Madriz asumiera, los regidores consideran que la justificación no es válida y más bien los puso más chivas.

“No es de recibo decir que no lo sabían. Más de tres años con ese mercado en condiciones deplorables y que él como alcalde no imagine y no intuya que haya un problema con Salud”, dijo Miguel Ángel Monge, regidor suplente.

“Está haciendo una evasiva. La jefa de Hacienda dijo que hay 40 millones de colones disponibles, pero es muy poco para reparar un mercado tan grande”, expresó Monge.

La regidora Yorleny Medina Trejos también criticó el argumento del alcalde. ”Ahora dice no conocer de esas órdenes sanitarias, pero para mí no es de recibo”, comentó.

“¿Cómo se va a creer eso? Teniendo funcionarios viejos de estar ahí. No estoy conforme y considero que tanto él como estos funcionarios tienen responsabilidad”, detalló Medina.

Además de que el techo está muy deteriorado, al histórico edificio hay que cambiarle todo el sistema eléctrico y reparar los pisos que están en mal estado.