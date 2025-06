Expresidente Oscar Arias: “Es absolutamente falso que mi familia sea dueña del Ingenio Taboga”

El expresidente de Costa Rica, Óscar Arias Sánchez, publicó un comunicado en sus redes sociales, este jueves 26 de junio, en el cual aclara que ni él ni su familia son dueños del Ingenio Taboga.

Conferencia de prensa brindada por el señor Ex Presidente de la República de Acosta Rica en relación a la cancelación de la visa americana / Foto John Durán (JOHN DURAN/John Durán)

“Ante las distintas publicaciones difundidas en medios y redes sociales, quisiera aclarar lo siguiente: es absolutamente falso que mi familia sea dueña del Ingenio Taboga.

“El Ingenio Taboga es una empresa compuesta por más de sesenta y tres millones de acciones, con un número importante de accionistas, siendo los socios internacionales los que poseen la mayoría de las acciones”, explicó el dos veces expresidente del país, entre 1986 y 1990, así como entre 2006 y 2010.

Eso sí, en la publicación reconoce que su familia está relacionada con el Ingenio Taboga.

“El porcentaje de las acciones que mis hijos y yo poseemos es, únicamente, un 3,22% del capital social de la empresa. Desde hace muchos años yo me deshice de mis acciones traspasándole ese 3,22% a mis dos hijos.

Recorrido por el Cont—n de Ca–as Guanacaste, Cortadora de Ca–a del Ingenio Taboga.

“Como es de conocimiento de los costarricenses, ellos viven fuera de Costa Rica y no tienen, absolutamente, ninguna voz en las decisiones operativas, administrativas y comerciales del Ingenio”, confirmó Arias Sánchez.

Estas palabras del expresidente se dan porque el pasado miércoles, en la conferencia de prensa desde Casa Presidencial, el presidente Rodrigo Chaves dijo:

“Ahora, el club de amigos y amigotes de ciertas fracciones de la Asamblea Legislativa me llaman a rendir cuentas porque, según ellos, yo evité que los Arias Sánchez y su empresa Taboga se llevaran 45 mil millones de colones de crédito del banco del Estado y de los trabajadores, el Banco Popular”.

También se conoció que el Ingenio Taboga le solicitó un préstamo de 35 mil millones de colones, unos 70 millones de dólares, al Banco Nacional.

Rodrigo Chaves en conferencia en la Casa Presidencial. (Casa Presidencial/Casa Presidencial)

En la publicación, Arias agregó: “Mi abuelo materno, Julio Sánchez Lépiz, compró la finca Taboga en 1916 y, a pesar de no haberlo llegado a conocer, siempre tuve una gran admiración por él. Fue un hombre recio, sobrio y esforzado. Un hombre de campo unido a la tierra por la mística del sudor cotidiano. Le dio a la tierra su esfuerzo y su vida, y la tierra fue generosa con él.

“Aprendió la prudencia de la siembra oportuna, la paciencia de la espera por la cosecha, la sabiduría de guardar la semilla”.

El exmandatario asegura también que su quehacer en la vida ha estado y está en la política y no en los negocios de la familia.

“Nunca he estado ligado a los negocios familiares. La política ha sido mi vida y mi pasión, y siempre he vivido apegado a los valores que me inculcaron mis padres y mis abuelos”, reconoció.