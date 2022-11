Fabricio Alvarado reacciona a publicación que dice que “se toca” con otros hombres

Al diputado Fabricio Alvarado no le hizo nada de gracia una publicación de una cuenta de Twitter en la que subieron una foto de él con otros hombres que se fueron a mejenguear, acompañada de un comentario mal intencionado.

En la imagen se ve a Alvarado con 10 hombres más, todos con un uniforme que en el pecho dice Nueva República.

Fabricio Alvarado le madó un filazo a la persona que le puso el comentario en Twitter. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Ellos están posando como lo hacen los jugadores profesionales de fútbol antes de los partidos, en dos filas: la primera de arrodillados y la segunda de pie.

La cuenta de Twitter “Asamblea out of context” puso en el posteo: “Like si crees que se tocan en el camerino”.

Ante esa acusación, el legislador del Partido Nueva República compartió el twitter con este mensaje: “Posiblemente nunca conoceremos quién maneja esta cuenta (aunque podemos sospecharlo). Lo que sí conocemos es aquel refrán que dice que “cada ladrón juzga por su condición”. Like si estás de acuerdo.

Posiblemente nunca conoceremos quien maneja esta cuenta (aunque podemos sospecharlo). Lo que si conocemos es aquel refrán que dice que “cada ladrón juzga por su condición”.

Like si estás de acuerdo. https://t.co/qjPbrWi9bu — Fabricio Alvarado (@FabriAlvarado7) October 30, 2022

La publicación fue comentada por varias personas y algunas lo que hicieron fue burlarse del legislador y los otros hombres que salen en la foto.

Unos dijeron que nunca aclararon si de verdad “se tocaban o no” y otros hasta le recomendaron que demandara a la persona que hizo la publicación por difamación.