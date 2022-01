Fabricio Alvarado se desliga de líder antivacunas detenido por violento ingreso al hospital de Heredia

Una foto que circula en redes sociales liga a Fabricio Alvarado, candidato a la presidencia por el partido Nueva República, con Marco Albertazzi, el pastor y líder antivacunas detenido este jueves como sospechoso por el ataque ocurrido en el hospital de Heredia.

Si no lo recuerda muy bien, es aquel personaje que afuera de Casa Presidencial se manifestó repitiendo: “¿Cuál pandemia?”, y hoy, casi dos años después y con más de 7.500 hogares enlutados por el virus en nuestro país, sigue creyendo que aquí no pasa nada.

La Teja le preguntó a Alvarado si es amigo cercano de Albertazzi y qué piensa de los hechos violentos ocurridos en el centro médico y, aunque no dijo si eran amigos o no, se desligó por completo de la situación.

Fabricio se desligó del líder antivacunas, dijo que se toma fotos con mucha gente. Foto: Redes Sociales. (Tomada de Redes Sociales)

“Durante muchos años, en mis actividades como periodista, cantante cristiano, diputado y como candidato, me he tomado un sinnúmero de fotografías con muchísima gente, a alguna la conozco y a otra no. He notado una tendencia de los grupos contrarios al nuestro, cuando quieren hacer campaña sucia, utilizan alguna de esas fotos para tratar de relacionarnos con cualquier tipo de actividad que esté relacionada con esa persona y uno no tiene el control de quiénes son, en qué situaciones se involucran ni de qué hacen.

“No avalamos ningún acto de violencia, pero no podemos dejar de ver una actitud del Gobierno de imponernos, de pasarle por encima a lo que sea con tal de hacer su voluntad y en este caso nos preocupa que el Gobierno siga con la idea de obligar a los padres de familia a vacunar a sus hijos sin el debido consentimiento informado y, peor aún, amenazándolos con enviarlos al PANI si no los vacunan”, dijo el candidato.

[ Detienen a Marco Albertazzi, el de ¿cuál pandemia?, por invasión a hospital de Heredia ]

En Noticias Columbia le consultaron lo mismo al equipo de campaña de Fabricio y a ellos les contestaron que sí conocen a Albertazzi, pero que no es amigo del candidato, ni seguidor, ni tampoco miembro de Nueva República.

A la fuerza

El líder antivacunas fue detenido este jueves a las 2 de la madrugada en las cercanías de los Tribunales de Heredia. Él era buscado por presuntamente dirigir las acciones del grupo que entró a la fuerza este miércoles el hospital florense y por, al parecer, escupirle en la cara a la directora regional de la Fuerza Pública de Heredia, Katia Chavarría.

Además, el también pastor en la iglesia Monte de Sión, en San Antonio de Desamparados, habría amenazado a los magistrados de la Sala Constitucional, en un video que subió a sus redes sociales.

Las autoridades acusan de Albertazzi de escupirle en la cara a una policía. Foto: Cortesía.

Otras seis personas, cuatro mujeres de apellidos Ramírez, Corella, Reyes y Brenes, y dos hombres apellidados Villalobos y Ramírez, también fueron arrestadas en el centro médico.

La Fiscalía informó este jueves que a los siete detenidos les atribuyen los presuntos delitos de motín, resistencia agravada y amenaza a funcionario público; sin embargo, conforme avance el proceso de investigación, estos podrían variar. Todos son sospechosos de entrar a la fuerza al hospital herediano y golpear a los guardas que se resistían a dejarlos entrar.

“El Tribunal de Flagrancia de Heredia acogió la solicitud del Ministerio Público de imponer medidas cautelares no privativas de libertad a seis personas vinculadas con hechos ocurridos en el hospital de Heredia. A su vez, dicho tribunal decidió remitir la causa al trámite ordinario (o sea, no se hará por flagrancia).

“Con respecto a un hombre de apellido Albertazzi, no se realizó la audiencia, ya que la Fiscalía planteó tramitarlo en un proceso ordinario”, aseguró la Corte de Justicia este jueves por la noche.

El ministro de Seguridad, Michael Soto, se refirió al supuesto ataque de Albertazzi contra la oficial Chavarría y dijo que lo que hizo es imperdonable.

“Es bochornoso, repudiable y cobarde lo que ha hecho este tipo, poniendo en riesgo la vida de nuestra compañera directora”, expresó el jerarca en referencia a la posibilidad de un contagio de covid-19.

Marco Albertazzi hizo manifestaciones al inicio de la pandemia negando la emergencia sanitaria. Foto: Redes Sociales. (Redes Sociales)

Mamá lo defiende

Lorena Albertazzi, mamá de Marco, habló con La Teja y defendió a capa y espada a su hijo, ella asegura que lo que dicen que él hizo, no es cierto.

“Mi hijo no convocó la manifestación de ayer (miércoles), él andaba conmigo en un funeral y lo llamaron para decirle que la situación se había complicado y como él es pacificador se fue para allá”, aseguró.

[ PANI estudia caso de niño en hospital de Heredia al que antivacunas habrían querido sacar ]

La mujer, quien también es pastora e hija espiritual de Rony Chaves, un pastor de mucha confianza de Fabricio Alvarado, insiste en que a su hijo le atribuyen acusaciones que no cometió.

“El miércoles en la noche él estaba en la casa y una amiga abogada lo llamó para contarle que estaba en los Tribunales de Heredia haciendo un trámite y él se ofreció a ir a recogerla porque no andaba carro.

“Cuando estaba esperándola llegó la Policía, le pusieron unas patrullas atrás del carro y le prendieron los focos para encandilarlo. Él me llamó para contarme lo que estaba pasando y le dije que cerrara bien el carro y no saliera para nada, después habló con unos abogados y ellos dijeron que no tenía que salir si los policías no tenían una orden de un juez”, contó.

La Fuerza Pública detuvo a seis personas en la manifestación. Foto: Cotesía. (Esteban Oviedo)

Los oficiales consiguieron la orden del juez y detuvieron al sospechoso.

“Andan diciendo que mi hijo escupió a una policía, ¡jamás!, ¡eso no es cierto! Yo a ese lo parí y lo conozco, si él ve una injusticia levanta la voz y lucha, pero hacer una cosa así jamás.

“Él lo que está haciendo es luchando porque quieren ponerle a la gente una vacuna experimental y ahora quieren obligar a los niños a ponérsela, incluso si los papás están en contra, eso es una barbaridad. No hay nadie que se haga responsable si a uno le dan efectos secundarios por ponerse eso”, manifestó Lorena.

La mujer dice que su hijo está enojado porque los magistrados no les han dado pelota a los antivacunas con los recursos que han presentado contra la vacunación obligatoria y por eso es que habría dicho en un video que si era necesario irían casa por casa a buscarlos. Ese es otro de los hechos que investigan las autoridades judiciales, ya que analizan si esas declaraciones podrían considerarse como amenazas.

Diputada se lava las manos

La diputada independiente Shirley Díaz, quien este miércoles acompañó al grupo antivacunas que se metió a la fuerza al hospital San Vidente de Paúl, en Heredia, dice que no aprueba los actos de violencia que se dieron, pero también cree que las autoridades del centro médico actuaron mal con la atención del papá del niño de seis años que está internado ahí y por el que se dio toda la situación.

Ella le contó a La Teja que la llamaron para que participara en una manifestación pacífica de los antivacunas en las afueras del hospital y accedió porque, aunque ya está vacunada contra el covid-19, está en contra de que eso sea obligatorio.

La diputada Shirley Díaz participó en la manifestación de este miércoles en el hospital de Heredia. Foto: Cortesía. (Internet)

“Llegué antes de que se diera toda esa situación, acompañé al papá del niño que está internado en ese hospital porque él quería saber por qué no podía llevárselo para la casa. La directora del centro médicos nos atendió y nos explicó que al chiquito lo habían tratado por una bronquitis y que por su condición médica podía salir del hospital desde el martes; sin embargo, la trabajadora social no había autorizado su salida, por eso no se lo podía entregar a los papás.

“Solicitamos hablar con la trabajadora social y nos dijeron que sí, pero que por tratarse de datos sensibles solo podía pasar el papá con la abogada de él, entonces me retiré. Cuando iba saliendo, los manifestantes que estaban afuera me preguntaron qué había pasado y les comenté la situación, en eso la abogada del papá del niño avisó por teléfono que la estaban sacando del centro médico porque solo le darían información al papá y las personas que estaban ahí se molestaron mucho, los vi muy violentos, así que preferí no involucrarme en la situación y me retiré”, dijo.

[ Antivacunas agreden a guardas del hospital de Heredia y se meten a la fuerza (videos) ]

La legisladora dijo que hasta tiempo después se dio cuenta del zafarrancho que se armó y de que los antivacunas se metieron a la fuerza.

“No estoy a favor de la violencia, no estuvo bien lo que pasó ayer, me da mucha preocupación que estemos llegando a un nivel tan grande de falta de diálogo, estos son temas de salud y es importante que la gente tenga acceso a información, que todo sea transparente, como los contratos de las farmacéuticas de las vacunas contra el covid.

“Esto lo que demuestra es el malestar social por todo el tema de las vacunas, la falta de información y un seguro que garantice que alguien se hará responsable si la vacuna provoca daños en la salud. No puedo entender por qué en el caso de ayer (miércoles) no permitieron que el papá del niño entrara a hablar con la trabajadora social acompañado de su abogada, si no había nada malo, ¿cuál es el problema?”, expresó la legisladora.

Los antivacunas, al parecer, golpearon a los guardas del hospital al entrar. Foto: Cortesía. (Cortesía)

La participación de Díaz en la manifestación fue criticada por algunos de sus compañeros de plenario, por ejemplo la independiente Zoila Rosa Volio, quien dijo que la daba vergüenza lo que hizo la diputada.

“Yo repudio que esas fuerzas terroristas domésticas hayan tomado ayer el hospital de Heredia y repudio la presencia de doña Shirley Díaz ahí, porque me da hasta vergüenza decirle diputada, porque está atentando contra nuestra institucionalidad y contra nuestra democracia”, dijo Volio este jueves en el plenario.