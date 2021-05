"Alguien reportó algo, pero Facebook no me avisó, simplemente ya no puedo ver la página. Yo le hice la pregunta a Facebook para saber qué pasó. Yo no tengo control de lo que la gente comenta en la página, y si fue que alguien puso algo violento o que va más allá del tono de la iniciativa, yo le daría la razón a esa red social y preferiría que el evento quede cerrado, porque la iniciativa no es para eso, no queremos llegar al mismo nivel de comprometer vidas y tener problemas", aseguró.