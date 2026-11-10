Fallece una de las hijas del exdiputado Luis Fishman

El exdiputado y excandidato a la Presidencia de la República Luis Fishman enfrenta la pérdida de una de sus hijas.

Este lunes, el Teatro Nacional dio a conocer el sensible fallecimiento de la señora Tatiana Fishman Faingezicht, quien era empresaria y tenía 55 años.

Tatiana era la mayor de las tres hijas que don Luis Fishman tuvo con doña Aida Faingezicht, quien fue diputada y ministra de Cultura durante el período 1990-1994.

LEA MÁS: José María Figueres da un fuerte mensaje sobre el retiro de la estatua de su papá de la plaza de la Demoracia

El exdiputado Luis Fishman (de blanco) lamenta la pérdida de una de sus hijas. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso Tenorio)

Fishman fue aspirante a la Presidencia, por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para las elecciones nacionales del 2010.

Una dura pérdida

Este fue el comunicado que difundió el Teatro Nacional, respecto a la muerte de doña Tatiana.

“El Teatro Nacional de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud lamenta el sensible fallecimiento de la señora Tatiana Fishman Faingezicht, hija de la señora Aida Faingezicht Waisleder, exministra de Cultura y Juventud y miembro del Consejo Directivo de la Institución.

“Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Descanse en paz!“.