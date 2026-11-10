Fallece una de las hijas del exdiputado Luis Fishman

El exdiputado y excandidato a la Presidencia de la República Luis Fishman enfrenta la pérdida de una de sus hijas.
Este lunes, el Teatro Nacional dio a conocer el sensible fallecimiento de la señora Tatiana Fishman Faingezicht, quien era empresaria y tenía 55 años.
Tatiana era la mayor de las tres hijas que don Luis Fishman tuvo con doña Aida Faingezicht, quien fue diputada y ministra de Cultura durante el período 1990-1994.
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Fishman fue aspirante a la Presidencia, por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para las elecciones nacionales del 2010.
Una dura pérdida
Este fue el comunicado que difundió el Teatro Nacional, respecto a la muerte de doña Tatiana.
“El Teatro Nacional de Costa Rica del Ministerio de Cultura y Juventud lamenta el sensible fallecimiento de la señora Tatiana Fishman Faingezicht, hija de la señora Aida Faingezicht Waisleder, exministra de Cultura y Juventud y miembro del Consejo Directivo de la Institución.
“Nuestras sinceras condolencias a sus familiares y amigos. ¡Descanse en paz!“.