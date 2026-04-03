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Fallece Vicente Aguilar, impulsor de la gastronomía española en Costa Rica

El fundador de La Lluna de Valencia deja un legado culinario y cultural que marcó al país durante décadas

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Por Eduardo Vega

Este Viernes Santo se confirmó el fallecimiento de Vicente Aguilar, originario de Valencia, España, quien se convirtió en una figura clave para la difusión de la cultura y la cocina española en Costa Rica.

Su nombre quedó ligado para siempre al restaurante La Lluna de Valencia, ubicado en San Pedro de Barva, considerado uno de los principales referentes de la gastronomía ibérica en el país.

Este Viernes Santo se confirmó el fallecimiento de Vicente Aguilar, originario de Valencia, España, quien se convirtió en una figura clave para la difusión de la cultura y la cocina española en Costa Rica.
Fallece Vicente Aguilar, impulsor de la gastronomía española en Costa Rica. (Tomada de Facebook/Lluna de Valencia)

Aguilar, según explica la familia de “Heredia por media calle” llegó a Centroamérica en 1980, inicialmente a Nicaragua, donde participó en proyectos de educación.

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Durante más de diez años recorrió distintos países de la región y el Caribe, desempeñándose en iniciativas sociales y educativas, hasta que finalmente decidió establecerse en territorio costarricense.

Su historia de vida estuvo marcada por profundas convicciones. Criado en la España de la posguerra, en una familia de raíces católicas pero crítica del franquismo, ingresó desde joven a un seminario, donde se formó como fraile franciscano.

Este Viernes Santo se confirmó el fallecimiento de Vicente Aguilar, originario de Valencia, España, quien se convirtió en una figura clave para la difusión de la cultura y la cocina española en Costa Rica.
La Lluna de Valencia cumplió 30 años el pasado mes de febrero. (Tomada de Facebook/Lluna de Valencia)

Con el tiempo, optó por alejarse de la vida religiosa para dedicarse a causas sociales.

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En países como El Salvador trabajó en proyectos educativos junto a comunidades vulnerables, incluso colaborando con la Universidad Centroamericana.

Este Viernes Santo se confirmó el fallecimiento de Vicente Aguilar, originario de Valencia, España, quien se convirtió en una figura clave para la difusión de la cultura y la cocina española en Costa Rica.
El 4 de abril a las 10 a.m. en la iglesia de Barva de Heredia serán las honras fúnebres de don Vicente. (Tomada de Facebook/Facebook)

Tras la violencia que sacudió esa nación, se vio obligado a salir y encontró en Costa Rica un nuevo hogar, donde sobrevivió inicialmente con apoyo económico y preparando paellas a domicilio.

Fue en 1996 cuando dio un giro definitivo a su vida al abrir La Lluna de Valencia. Con un menú sencillo, logró construir un espacio emblemático que con los años se consolidó como un punto de encuentro para quienes buscaban auténtica cocina española.

Este Viernes Santo se confirmó el fallecimiento de Vicente Aguilar, originario de Valencia, España, quien se convirtió en una figura clave para la difusión de la cultura y la cocina española en Costa Rica.
Agradecido con la vida a tal punto que compartía y con todo el que necesitara. Así era don Vicente. (Tomada de Facebook/Lluna de Valencia)

Su legado trasciende lo gastronómico: Vicente Aguilar será recordado como un promotor de la cultura hispana y un hombre comprometido con las causas sociales a lo largo de su vida.

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El pasado febrero La Lluna de Valencia cumplió 30 años y don Vicente los celebró por todo lo alto.

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Eduardo Vega

Eduardo Vega

Periodista desde 1994. Bachiller en Análisis de Sistemas de la Universidad Federada y egresado del posgrado en Comunicación de la UCR. Periodista del Año de La Teja en el 2017. Cubrió la Copa del Mundo Sub-20 de la FIFA en el 2001 en Argentina; la Copa del Mundo Mayor de la FIFA del 2010 en Sudáfrica; Copa de Oro en el 2007.

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