Falleció Ana Lorena Brenes, exprocuradora de la República quien puso renuncia histórica a su puesto

La exprocuradora de la República, la abogada Ana Lorena Brenes, falleció el pasado sábado 27 de setiembre a la edad de 63 años, después de una larga batalla contra una enfermedad crónica.

Comparecencia de la procuradora Ana Lorena Brenes ante la Comisin de Asuntos Ambientales de la Asamblea Legislativa. Fotos: Mayela Lpez (Mayela Lpez)

Brenes fue procuradora del país durante 12 años, entre 2004 y 2016. Comenzó cuando el país era gobernado por Abel Pacheco y fue reelecta en el de Laura Chinchilla.

En el 2015, tuvo un encontronazo con el que era viceministro de la Presidencia, Daniel Soley, ya que denunció que él le había ofrecido ser embajadora si ella dejaba su puesto de procuradora. Doña Ana Lorena en aquel 2015 confirmó que a ella la veían como una funcionaria “incómoda”.

Doña Ana Lorena falleció el pasado sábado 27 de setiembre. (Pablo Montiel)

Explicó en su momento la exprocuradora que ella no supo reaccionar ante tal ofrecimiento en el momento mismo en que se lo hicieron y que tras analizarlo, comprendió que era porque la querían sacar del gobierno de Luis Guillermo Solís.

Días después de ese presunto ofrecimiento ella misma puso su carta de renuncia.

La exprocuradora Ana Lorena Brenes tuvo que ir a la Comisión de Ética de la Asamblea Legislativa en el 2017. (GRACIELA SOLIS)

Tuvo dos hijos con el juez Christian Hess, Alberto André de 38 años y Alejandro, de 37. Fue miembro del Colegio de Abogados desde 1985.

Le enviamos un mensaje solidario a su familia en estos momentos tan difíciles que están viviendo.