José Francisco Aguilar Bulgarelli es recordado por sus aportes en la comunicación de Costa Rica. (Colper/Facebook)

El Colegio de Periodistas de Costa Rica (Colper) confirmó este lunes 23 de noviembre el fallecimiento de José Francisco Aguilar Bulgarelli, uno de los fundadores de la institución y portador del carné número 001.

El periodista, abogado, escritor, docente y político dejó una extensa trayectoria en la comunicación nacional, así como en diferentes ámbitos de la vida pública costarricense.

“Con profunda tristeza informamos del fallecimiento de nuestro colegiado José Francisco Aguilar Bulgarelli, expresando nuestras más sentidas condolencias y solidaridad a sus familiares, amistades y seres queridos”, comunicó el Colper en sus redes sociales.

José Francisco Aguilar Bulgarelli fue una figura histórica del periodismo

El colegio profesional recordó que don José Francisco dirigió diversos informativos nacionales en prensa escrita, radio y televisión.

Además de participar en la fundación del Colper, mantuvo su compromiso con la institución hasta sus últimos días.

“Hoy despedimos a una figura cuya trayectoria dejó una huella significativa en el periodismo, la comunicación y la vida nacional”, expresó el colegio.

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Su labor recibió importantes reconocimientos, entre ellos la Medalla de la Comunicación José María Castro Madriz, otorgada en 2013.

En 2025 también fue declarado dedicado de la Semana de la Comunicación Colper.

La trayectoria de Aguilar Bulgarelli se extendió más allá de los medios de comunicación.

En 1970 fundó el Partido Socialista, fue candidato presidencial, diputado de la República y presidente de la Comisión de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Legislativa.

También fundó y presidió el Comité Costarricense de la Organización Internacional de Periodistas y participó activamente en diversas organizaciones sociales.

A estas labores se sumó su trabajo como docente.

El Colper informó que la vela se realizará este lunes 23 de noviembre, a partir de las 3 p. m., en la capilla B-1 de la funeraria Jardines del Recuerdo, ubicada en barrio Don Bosco, San José.

La institución indicó que posteriormente actualizará la información relacionada con el funeral.

Como homenaje, el colegio también compartió un perfil del periodista elaborado para el programa Primera Plana en 2018.

“Gracias, José Francisco Aguilar Bulgarelli, por su entrega, su compromiso y por ser parte de la historia del Colper. Su legado permanecerá en nuestra memoria”, concluyó el colegio profesional.