“No debemos callar. No debemos guardar silencio. No debemos tener miedo”. Es parte del mensaje que el Colegio de Periodistas (COLPER) dio la noche del 19 de noviembre en su sede en medio de la vigilia que convocó por el asesinato del periodista Camilo Rodríguez.

“Debemos unirnos como profesionales hacia un principio básico que es la libertad de expresión, la libertad de prensa. Una libertad de la que en Costa Rica no se debe ceder ni un centímetro.

Colegio de periodistas hace vigilia por el asesinato de Camilo Rodríguez: “No debemos callar. No debemos guardar silencio. No debemos tener miedo” (Cortesía/Cortesía)

“Hoy, al recordar a estos colegas que han perdido la vida, frente a un monumento que recuerda que hay muchas más personas que han muerto por llevar la información en múltiples situaciones.

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“Construido con lo que quedaba de las armas de una lucha sangrienta en Centroamérica, creo que este es un momento para que todos los que estamos aquí y los que nos ven por medio de las redes sociales, levanten las velas para llamar la atención sobre la necesidad de protección a una libertad básica que es la libertad de prensa, la libertad de expresión”, dijo en medio de la vigilia el vicepresidente del COLPER, Paul Ulloa.

La vigilia, llamada “Una luz por la libertad de prensa. Que ninguna voz sea silenciada por la violencia”, contó con la presencia de una importante cantidad de comunicadores de diferentes medios de comunicación del país.

Convocatoria a la vigilia del COLPER para el jueves 19 de noviembre a partir de las 7:30 de la noche. (Cortesía/Cortesía)

Desde el pasado lunes 16 de noviembre, día del asesinato de Camilo, el COLPER se había pronunciado condenando “el asesinato del periodista Camilo Rodríguez Chaverri, una voz disidente que continuamente denunciaba mediante vídeos en sus redes sociales el aumento del crimen organizado en Costa Rica.

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“Su asesinato se debe investigar con celeridad no solo por el hecho de que se trate de un periodista costarricense sino además porque la ciudadanía no puede quedar sin respuestas claras sobre una muerte violenta ocurrida a una persona que utilizó su voz para denunciar la presencia creciente del narcotráfico en el país”.