Periodistas dan su reacción al fallecimiento del periodista Camilo Rodríguez. (Rafael Pacheco Granados/La Nación)

Tras el asesinato del periodista Camilo Rodríguez, hecho que ha marcado, principalmente, al gremio de la comunicación en Costa Rica, La Teja conversó con periodistas, quienes desde la experiencia que les ha dado su labor informativa, expresaron su sentir ante el suceso.

Un problema país

El reconocido periodista Alexis Rojas, con amplia experiencia en distintos medios de comunicación, comenta que pese a estar “retirado” de las informaciones diarias debido a su jubilación, está muy preocupado.

“Obviamente con lo que pasó con Camilo, ya uno reacciona porque uno dice, ´Dios, ¿qué está pasando?´. Otra vez nos estamos metiendo en cosas duras como cuando pasó lo del crimen de Parmenio".

El experimentado comunicador asegura además que él ve esta situación como un asunto de problema país, más allá de la prensa que es un actor importante en la sociedad. Junto a esto, da una posición sobre el accionar de Camilo Rodríguez.

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“Que esté uno de acuerdo o no con lo que él dijo, con sus denuncias, yo creo que Camilo se salió de la línea en el sentido de que empezó a denunciar cosas muy gruesas y muy fuertes. También su forma de hacerlo, con nombres y apellidos (…) ninguno está llegando a la altura de Camilo en el sentido de las denuncias que se estén planteando, sean ciertas o no. Pero sí le alabo a Camilo su valentía y su coraje para hacerlo”.

El comunicador había ganado una polémica fama tras denunciar de manera abierta presuntos nexos de funcionarios públicos con el crimen organizado.

Me duele mucho

El reconocido periodista René Barboza, también conversó con la Teja sobre el asesinato de Camilo Rodríguez. El también presentador recuerda que conoció a Camilo en 1994.

“La muerte de un comunicador siempre es dolorosa. Pasaron muchos años de la muerte de Parmenio Medina para que experimentemos algo tan tan duro para la sociedad costarricense. Creo que el país está conmovido con esta muerte, todos los extractos. Que hubiéramos estado de acuerdo o no con lo que él decía, que él haya tenido que sufrir todas las persecuciones que dice él que sufrió familiarmente, pero fue muy valiente. Muy muy valiente”.

Junto a esto, Barboza indica que mucha gente por política están asumiendo una posición politizada entorno a la muerte del periodista, ante lo cual se debe tener cuidado.

“Me duele mucho la muerte de Camilo, que Dios lo tenga su santa gloria, y nosotros a recuperar esta patria. Con oración y centrados”, concluyó Barboza.

Violencia normalizada

Rocío Sandí, periodista con experiencia en temas nacionales, de sucesos y judiciales, asegura que el asesinato del comunicador es un golpe a la democracia del país y no puede ser visto como algo normal.

16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

“Independientemente de si a la gente le gustaba o no su forma de informar, ninguna persona debe ser silenciada, ni ninguna vida debe ser apagada por hacer denuncias, por más incómodas que estas sean (…). Necesitamos aprender a ser tolerantes con quienes piensan diferente y debemos alejarnos de los discursos del odio porque eso solo enferma la sociedad", indicó.

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Además, la periodista menciona que no puede ser posible que hayan personas que tengan que abstenerse de expresar lo que piensan, así como que hayan comunicadores que trabajen con miedo o gente que tenga que cerrar cuentas en redes sociales por temor a ataques.

Libertad con temor

Rubén Rodríguez, primer director y fundador del periódico La Teja habla sobre el contexto de la libertad de prensa en el país, y la realidad hoy en día a nivel nacional.

“Libertad de prensa, un derecho otorgado a los costarricenses por la Constitución Política, hoy es sinónimo de temor, hoy van de la mano. Van de la mano desde un momento muy claro: desde que Rodrigo Chaves llegó al poder, desde que empezó sus ataques con la prensa ‘canalla’ y ha continuado con el gobierno de Laura Fernández. Libertad de prensa y temor, algo que creímos que era para otros países de Latinoamérica, para muchos países de Latinoamérica, pero que nunca creímos que se llegara a afincar en Costa Rica”.

El 58% de las personas indicó que es peligroso ejercer el periodismo en Costa Rica, según encuesta de la UCR. (Shutterstock/Shutterstock)

Rodríguez menciona que lamentablemente, mientras más prensa valiente y libre urge en Costa Rica, ese tipo de periodismo va desapareciendo, debido a que es riesgoso ejercerlo.

" Es riesgoso denunciar corrupción, es peligroso denunciar inseguridad, es peligroso denunciar cualquier tema que afecte al partido en el poder. Y no solo se paga con ataques, no solo se paga con amenazas, sino que también se paga con la muerte. Es contradictorio, se necesita prensa más valiente, pero es cuando menos la tenemos y menos la tenemos porque somos seres humanos los que ejercemos esta profesión y hay otros intereses que hay que proteger, como por ejemplo, a los nuestros, a nuestra familia", concluyó.

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