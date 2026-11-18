16/11/2026 Sobre la ruta 32 Muerte de Camilo Rodríguez. Foto Alonso Tenorio (Alonso Tenorio/Atenorio)

Tras el asesinato del periodista y comunicador Camilo Rodríguez, quien denunciaba presuntos nexos de funcionarios y diversas personas con el crimen organizado, algunos creadores de contenido que se han mostrado en oposición al Gobierno, denunciando algunas supuestas irregularidades y cuestionando el accionar del oficialismo, han tomado la decisión de apartarse de este tipo de contenido.

Un caso que refleja esta situación es el del creador de contenido conocido como “ElYoguiAbogado”, quien ha sido crítico del Gobierno y ha realizado videos sobre temas en torno a la política, y ahora publicó un video en su perfil de TikTok refiriéndose a dicha situación.

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“Ayer (el lunes), que se acabó la vida de este periodista valiente (aunque no compartamos sus métodos y su estilo), también se acabó la vida de este país, de Costa Rica, como nación. Prácticamente, con cualquier edad que usted tenga, la Costa Rica en la que usted creció ya no existe. Y la verdad, dejó de existir hace rato, pero nos dimos cuenta hasta ayer”.

El creador de contenido indicó que muchos empezaron a seguirlo tras las publicaciones de terceros que se referían a los opositores y al estado de sus cuentas.

“Me quiero disculpar con toda esta gente que me ha empezado a seguir hoy, por la tremenda decepción que se van a llevar. Y me quiero disculpar con toda la gente que pues me ha venido siguiendo, que encontró algo de valor en lo que yo digo y hago. Porque evidentemente esto va a cambiar. Y no sé en qué medida aún. Puede que nada más lo deje de hacer por completo, puede que empiece a publicar contenido de otro montón de cosas que me interesan y que di, no comparto por acá porque no es el espacio”, indicó.

Creador de contenido asegura que cambiará su contenido, tras la muerte de Camilo Rodríguez. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

El creador digital considera que Costa Rica es un narcoestado y por eso es que la situación le preocupa mucho. Ante el panorama actual, se ve obligado a reevaluar “cómo la cosa viene caminando”.

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“Hay temas evidentes sobre los cuales nunca voy a volver a decir una sola palabra. Después de este video, claramente, que ya me referí un poco al tema, nunca volveré a decir una sola palabra al respecto. Y si sigo con un poco el tema de contenido político, pues no sé, temas más light, tal vez incluso más teóricos, sobre puntos que tal vez no tengan tanta relación tan directa con el crimen organizado y el narcoestado”.

Paula Monge y Mia Fink

En redes sociales se ha mencionado que la creadora de contenido Paula Monge, conocida también por cuestionar políticas del Gobierno, así como la activista estudiantil Mia Fink, ya no tienen sus cuentas habilitadas.

Esta situación coincide con los recientes hechos en torno al asesinato de Rodríguez Chaverri. Sin embargo, no ha trascendido si el cierre de los perfiles está relacionado con el suceso. La Teja consultó mediante correo electrónico a ambas, pero no ha obtenido respuesta hasta el momento.

Ambas creadoras habían denunciado anteriormente presuntas amenazas en su contra. En el caso de Paula Monge se dieron tras las elecciones nacionales, mientras que en el caso de Fink, recientemente denunció amenazas de muerte y persecución política.

Las creadoras de contenido Paula Monge y Mía Fink han denunciado supuestas amenazas en su contra. (redes sociales/Archivo)

No son nuevos

La situación mencionada por ElYoguiAbogado, así como las dudas en torno al cierre de las cuentas de Monge y Fink, no son fenómenos nuevos en la realidad nacional. Otros creadores de contenido han denunciado ataques e incluso se han visto obligados a exiliarse por presuntas presiones debido a los temas que abordan.

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El creador de contenido Kevlo, quien realizaba una serie de videos críticos al Gobierno, cerró sus redes sociales hace algunos meses y se mantiene inactivo. Además, la creadora Sylvia Ziesing denunció en agosto anterior que tuvo que exiliarse debido a una persecución política