Falsificaron populares pastillas para aliviar dolores musculares

Si usted usa con regularidad pastillas para aliviar dolores musculares tenga cuidado porque el Ministerio de Salud detectó la falsificación de unos medicamentos muy populares entre la población tica.

Se trata de las pastillas Dolo-Neurobión N, Dolo-Neurobión XR y Neurobión, en sus presentaciones de tabletas.

Estas pastillas son para aliviar dolores musculares. Foto: Archivo.

“En atención a una denuncia interpuesta ante el Ministerio de Salud sobre la sospecha de un medicamento falsificado adquirido en un supermercado ubicado en el cantón de Coronado, en San José, se realizó inspección a dicho establecimiento y se detectaron las siguientes versiones falsificadas de los medicamentos Dolo-Neurobión N, Dolo-Neurobión XR y Neurobión”, informó Salud.

Entre las características que se identificaron en las falsificaciones se encuentra que la mayoría de las tabletas están agrietadas o al tacto pierden el color y tienen diferentes tonos, indicativos de una de baja calidad; además, algunos de los blísteres tienen cortado el texto con los datos en columnas del medicamento.

LEA MÁS: Aunque usted no lo crea, Amazon vende una “Ouija Cristiana”

Se enviaron muestras de los medicamentos decomisados para análisis de contenido y microbiológico al laboratorio oficial LAYAFA y se confirmó que la mayoría de los lotes no contienen alguno de los principios activos; además, se desconoce si poseen otros ingredientes no declarados que puedan ser peligrosos y no se tiene certeza de la procedencia de estos productos ni de sus condiciones de elaboración, almacenamiento, transporte y manipulación por lo que su consumo constituye un riesgo a la salud pública.

De momento, los lotes identificados como falsificados para la pastilla Dolo-Neurobión XR tabletas son: ENE 24 MOO116, 001961 V12 25 y M96217-1 DIC 23. Para la pastilla Dolo-Neurobión N tabletas: M02498 MAR25, M011961 V DIC25 y M01961 VDIC25, mientras que para la pastilla Neurobión Vit B1+B6+B12 tabletas se identificó el lote M509731AGO25.

Las pastillas falsas vienen en empaques que traen las letras cortadas y algunas cambian de color al tacto. Foto: Cortesía. (Cortesía Salud)

Salud contactó a la empresa Procter & Gamble Interamericas de Guatemala Ltda., titular de los registros sanitarios de estos medicamentos, la cual confirmó que los productos detectados son falsificados debido a las diferencias identificadas con respecto al original. Se trata de lotes que no han sido elaborados por el laboratorio fabricante y que no cumplen con la numeración establecida por la compañía. También indicaron que estos medicamentos falsificados se han encontrado en países de la región como Guatemala, Honduras y El Salvador.

LEA MÁS: El próximo 14 de octubre los ticos disfrutarán del mayor espectáculo celestial del 2023

Es importante aclarar que, a la fecha, los lotes mencionados en esta alerta son los únicos que se han confirmado como falsificados, pero es muy probable que existan otros lotes en el mercado con las mismas características indicadas en las imágenes y tampoco deben ser utilizados.

Salud recomienda comprar los medicamentos solo en farmacias y si ha consumido alguna de estas pastillas y se siente mal mejor vaya al médico.