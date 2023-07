Aunque usted no lo crea, Amazon vende una “Ouija Cristiana”

Parece mentira, pero es verdad. Amazon tiene a la venta, por el precio de unos 17 mil colones (32 mil colones puesta ya en Tiquicia), un particular juego de mesa, la “Ouija Cristiana”. El mismo juego explica que es para “comunicarse directamente con Jesucristo”.

Eso no es todo, muy amablemente, los de Amazon le hacen un combito bien especial, porque le venden la Ouija Cristiana junto con la Ouija tradicional que todos conocemos y se usa para comunicarse con los muertos y hasta con el diablo, todo por unos 29 mil colones.

El propio juego dice que es para comunicarse directamente con Jesucristo. (Tomada de Amazon)

Pongan atención a cómo se promociona la Ouija Cristiana: “Obtén las respuestas que necesitas. La tabla del Espíritu Santo puede responder a todas las preguntas más importantes de la vida, directamente, del propio hombre (Jesucristo)”.

Explican que es un “gran tablero de juego de 12 x 18 pulgadas con hermosas obras de arte, con la crucifixión y los ángeles del cielo. Hermosa plancha dorada de cruz mágica con acabado metálico espejado”.

Además, aseguran que es “perfecta para iglesias, grupos de oración o, simplemente, para reunirse con amigos. A diferencia de otras tablas espirituales, esta nunca se pondrá en contacto con fantasmas o demonios malvados, por lo que puedes hacer tus preguntas con una sensación de seguridad”.

De acuerdo con lo que explica la página de Amazon, esta particular Ouija es de la marca Holy Spirit Games (Juegos Espíritu Santo).

¡Mucho cuidado!

Cuando le hablamos de esta Ouija Cristiana, el sacerdote Alfonso Mora, experto en liturgia, encendió todas las luces católicas de alerta.

Un sacerdote, un pastor y una especialista en fenómenos paranormales, le recomiendan tener mucho cuidado con esta Ouija Cristiana. (Tomada de Amazon)

“La adivinación, el espíritu, el horóscopo, así como la magia (no confundir con la prestidigitación), nos llevan por mal camino. En todos esos casos quien acude a estos recursos, pretende forzar la acción de Dios en favor de intereses desviados del ser humano. Todas esas actividades son pecados contra el segundo mandamiento de la Ley de Dios, que ordena “No tomar el nombre de Dios en vano”.

“A toda costa, los fieles cristianos no debemos caer en el error que, de muchas maneras, se pretende someter la Soberana Voluntad de Dios a manejos espiritistas. En otras palabras, creer que la soberana voluntad de Dios se va a someter a nuestra caprichosa voluntad de hacerlo venir cuando se nos antoja y por medios antojadizos”.

La gran advertencia que hace el padre Mora es para que se evite dejar entrar a los demonios.

“Los que practican ese juego están siendo manipulados y engañados por el padre de la mentira. Están cayendo en manos del demonio. Así de claro. Y que no pretendan justificarse diciendo que lo hacen por mera recreación, porque, en todo caso, y en este de la diversión también, están pretendiendo someter irrespetuosamente a Dios a un juego que proviene del mal”, aseguró el sacerdote.

El pastor Henry Zúñiga de la iglesia Maná de Cartago, de una vez nos aclara que para él es un “Ouija Seudocristiana”. “La Biblia es clara cuando dice que ‘no es maravilla que el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz’ y, de esa manera, es como él engaña a las personas.,

“Además, la Biblia deja claro que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los sentidos nuestros se han extraviado de la sincera fidelidad a Cristo. Para mí esta Ouija es totalmente anticristiana, es ocultismo total y una mezcla de esoterismo lo que tiene. Es una forma sutil del enemigo para desviar a la gente de la sincera fidelidad a Cristo”, explicó.

El juego incluso se vende en combo junto con la Ouija tradicional que se sabe es para hablar ocn espíritus del más allá. (Tomada de Amazon)

Herramienta espiritista

Buscamos a la experta en fenómenos paranormales, la investigadora Vanessa Alvarado, quien, sin meterse en lo católico o evangélico, nos dijo: “Sea que es cristiana o no, la Ouija es una herramienta espiritista y sirve para comunicarse con espíritus. Lo que pasa es que muchas veces hay entidades que se hacen pasar por espíritus y en realidad son demonios.

“Normalmente, un vidente o un síquico van a reconocer si lo que se le manifiesta es un espíritu o no, pero si hablamos de una persona que no tiene ningún conocimiento y se pone a jugar esa Ouija, no va a saber si se está comunicando con Dios, un espíritu o el mismo Satanás. Ese es el gran problema, porque ese juego abre puertas que no deberían ser abiertas; independientemente, de que diga que es cristiana”, agregó.