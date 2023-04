Libro relata aterrorizante posesión demoniaca de una niña en Escazú y otras más

Le aseguramos que va a terminar temblando del miedo con el nuevo libro “La Cazadora. Casos y Evidencias Reales de Investigación ParanoralCR”, de Sussy Carballo.

Esta educadora de profesión se mandó con historias reales de fenómenos paranormales costarricenses y en ellas repasa, por ejemplo, todos los detalles sobre un exorcismo que se hizo en Escazú a una niña de 9 años.

El libro está fresquito, recién salido del horno, pues salió a la venta este miércoles 26 de abril.

“Comencé en junio del año pasado a escribir el libro. Todos los casos que se publican son reales. Junto con el equipo de Investigación ParanormalCR, los seleccionamos. Visité a cada familia de cada caso, entré en sus casas. Tuve que cuidar identidades y propiedades para no afectar a las personas.

“Es la primera vez que tengo voz y voto, se debe a que visité a todos los involucrados. Recuerdo que cuando estaba escribiendo la historia del hotel (El hotel siniestro) en mi casa, una fuerza inexplicable casi me tira al suelo, tuve que agarrarme muy fuerte del escritorio, no sé qué pasó, pero me asusté mucho, dejé de escribir inmediatamente y me puse a leer el Salmo 91″, reconoció Sussy.

“¿Por qué el Salmo 91? Porque tiene que ver con la protección que Dios les da a sus hijos, en una de sus partes dice: ‘Ya que has hecho del Señor tu refugio, del Altísimo tu lugar de protección, no te sobrevendrá ningún mal ni la enfermedad llegará a tu casa; pues Él mandará que sus ángeles te cuiden por dondequiera que vayas’”, comentó.

Debido a esa experiencia, la Cazadora dejó de escribir como por tres días.

Es por eso que Sussy asegura que en esta ocasión tuvo voz y voto, porque al visitar a los protagonistas incluso terminó afectada por lo que se puede llamar una entidad demoníaca. Por dicha no pasó del susto.

Los títulos de las historias del libro son: El exorcismo de la residencia Valverde (el exorcismo de Escazú); El espíritu de la Funeraria, La entidad Oscura, El hotel siniestro, La dama de negro y la dama de blanco del cementerio Obrero, Entre la inocencia y la maldad y Un grito por justicia desde el más allá.

Exorcismo en Escazú

Israel Barrantes Vargas, del equipo Investigación ParanormalCR, estuvo en muchos de los casos que se exponen en el libro y nos contó cuál fue el que más lo marcó.

“De los casos que más me han impactado y eso que nosotros hemos estado en demasiadas investigaciones paranormales, es el de una niña de nueve años en Escazú, la cual estaba poseída por un demonio. En la posesión demoníaca de esa niña, pude comprobar el nivel de maldad de la cual es capaz de llegar una persona contra una familia.

“Este caso tiene como dos años de haberle sucedido y la niña presentaba todos los síntomas de una posesión demoníaca. A ella se le hicieron todos los exámenes médicos y sicológicos y no se identificó ningún mal. Es una niña muy linda, inocente, pero tenía un cambio de personalidad y de voz muy marcada, algo anormal para una niña tan pequeña”.

La chiquita de 9 años sí tenía un demonio metido por un embrujo que le tiraron al papá. (Shutterstock)

Barrantes dice que desde que iban de camino para Escazú, presintieron que la cosa no sería jugando.

“El día que íbamos por primera vez a la casa de Escazú, extrañamente nos perdimos y eso que usamos Waze, teníamos que llegar a las 6 p. m. y llegamos a las 8 p. m. De primera entrada me impactó que la niña tenía no menos de diez rosarios y crucifijos colgando del cuello.

“La familia nos recibió muy bien. Eran el papá, la mamá, la niña de nueve años y dos hermanas que también estaban afectadas por espíritus malignos, pero no tanto.

“Fue impresionante comprobar cómo mientras hablábamos con ellos, la niña cambiaba a cada rato de personalidad. Logramos hacerle varios estudios, fotos y videos desde el lado demonológico para confirmar si tenía posesión demoníaca y el resultado fue positivo”, recordó Israel.

El equipo de Investigación ParanormalCR fue pieza importante del libro. (Cortesía)

Al preguntarle al investigador paranormal qué pasó con esa familia, este comentó que buscaron la raíz demoníaca en esa casa y confirmaron que una mujer les tiró una brujería muy potente, una maldición muy poderosa, principalmente al papá, para dominarlo, porque él tuvo un romance con esa mujer.

“La brujería fue tan fuerte que también afectó a la esposa y a las hijas. A la menor le provocó la entrada de un demonio y las otras dos, a pesar de que solo tenían 15 y 17 años, parecían viejitas de 70 años, algo superextraño, porque hasta caminaban encorvadas”, dijo Israel.

Sussy Carballo, conocida como La Cazadora de Espantos. (Cortesía)

A la niña, en fin, a toda la familia, le practicaron un exorcismo el cual tuvo un final agridulce. Los dejamos picados, para que se apunten a leer el libro, que está buenísimo.

