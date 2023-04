Familia de niño con paladar hendido recibe la mejor noticia de su vida

La familia del pequeño Camilo Benavides Calvo, de un año y dos meses, recibió recientemente una de las mejores noticias y es que este hermoso y alegre muñeco tendrá la oportunidad de ser operado.

Camilo Benavides Calvo es uno de los primeros beneficiados con una cirugía correctiva de paladar hendido. (Cortesía)

El pequeño Camilito es vecino de El Coyol, en Alajuela, él nació con fisura palatina o paladar hendido amplio y es uno de los primeros beneficiados por la Fundación Fresh Start Regalos Quirúrgicos para realizar la cirugía que necesita en Estados Unidos.

Su madre, Wendy Calvo, asegura que el Hospital Nacional de Niños le ha dado seguimiento al problema congénito de Camilo desde que tiene un mes; sin embargo, la lista de espera para realizar la operación que necesita es larga.

“La operación que necesita Camilo se puede realizar después del año de edad, pero según los doctores no podemos dejar pasar mucho tiempo porque el paladar hendido puede afectar el lenguaje, por lo que estamos en una carrera contra el tiempo”, comentó Wendy Calvo, mamá de Camilo.

Embarazo sano

Según doña Wendy, se enteró que su pequeño venía con esta condición hasta que nació, pues durante el embarazo los médicos jamás le dijeron nada y que al contrario periodo de gestación fue muy sano.

“En el embarazo nunca me dijeron nada, fue un embarazo normal, bueno, saludable, gracias a Dios y mi bebé creció bien, cuando nace me dan la noticia de que el bebé tenía el paladar hendido, cuando yo lo recibí en mis brazos lo vi normal, eso debido a que esa condición es interna a diferencia del labio leporino que es externo y se nota, pero la fisura de él, que es palatina, no se notaba y fue hasta que la pediatra le realizó la revisión general que se dio cuenta”, explicó.

Camilo Benavides Calvo tiene casi 14 meses de nacido. (Cortesía)

Al conocer sobre esta condición de Camilo, para la mamita y su esposo fue un susto muy grande debido a la desinformación que existe al respecto del tema y algunos de los comentarios que les hacían les metía más miedo.

“Me decían, ‘ay, entonces no le van a poder dar de pecho’ y que iba a tener que comprarle fórmula, pero gracias a Dios conté con un ángel, Mareling Barrantes, que es nuestra asesora de lactancia y ella nos ayudó con todo el proceso de cómo alimentarlo”, contó Calvo.

Los padres de Camilo contaban con un seguro privado que se supone incluía la atención a su condición; es decir, citas de seguimiento e, incluso, la cirugía que necesita. Sin embargo, este seguro no fue lo esperado y, actualmente, tienen una deuda considerable al tener que pagar diversos procedimientos que no han sido exitosos.

La familia podrá viajar a EEUU para acompañar al pequeño en todo el procedimiento. (Cortesía)

“Nos enteramos de la existencia de la Fundación Fresh Start Regalos Quirúrgicos en Costa Rica e inmediatamente enviamos el caso de mi bebé a la fundación. A través del correo les hicimos llegar sus datos personales, fotografías y expediente médico con todos los exámenes que le habíamos realizado hasta el momento”, añadió Wendy Calvo.

Llegó la bendición

Tras el lanzamiento de la Fresh Start Regalos Quirúrgicos, una organización sin fines de lucro internacionalmente conocida por gestionar operaciones gratuitas para menores de edad con deformidades físicas (de nacimiento, por enfermedad o accidente), los padres de Camilo en menos de un mes, recibieron la aprobación para ser beneficiados por el proyecto.

Con ayuda de la fundación iniciaron de inmediato los trámites de solicitud de pasaporte y visa para que Camilo pueda viajar en junio a los Estados Unidos a recibir su operación.

“Esta noticia es definitivamente un regalo de Dios; nosotros oramos muchísimo para que esto sucediera y Él nos lo concedió. Es como un alivio, pues siento que esta oportunidad que nos están dando es el regalo que va a permitirle a mi bebé tener una vida normal más pronto de lo que esperábamos”, concluyó Wendy.