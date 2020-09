“En el 2002 yo sufrí un accidente que me dejó con una discapacidad, tengo que usar silla de ruedas para movilizarme. A raíz de eso yo estuve internado y me han hecho un montón de operaciones, mi papá estuvo conmigo en todo ese proceso y hasta hace año y medio viví con él, siempre fuimos muy unidos y realmente fue muy duro para mí no poder acompañarlo de cerca en esta enfermedad como él siempre lo hizo conmigo.