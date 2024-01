Familia suplica que operen a su mamá que tiene una fractura desde hace una semana

Doña Gladys Martínez está hospitalizada desde el jueves 11 de enero y aún no la operan de una fractura en el fémur. Cortesía.

La familia de una adulta mayor suplica para que su mamá, que está internada en el hospital Enrique Baltodano de Liberia, pueda ser operada de su pierna derecha.

El jueves 11 de enero, doña Gladys Martínez, de 81 años se cayó en su casa, en la localidad de Moreno Cañas de Upala, minutos antes de ser bañada.

“Mi mamá antes de la caída era muy fuerte. El día en que se cayó ya la iba a bañar. Le llevé la ropa interior y me pidió que se la cambiara porque la que escogí era muy tallada, me fui a cambiarla y en ese momento se levantó, tenía el pie dormido y se cayó”, recordó su hija Ana Lorena López.

Al momento del incidente, a la señora la llevaron al hospital de Upala, pero según contó su hija en ese centro médico aseguraron que doña Gladys tenía una fractura en el fémur y que por eso, lo mejor era trasladarla al hospital liberiano, para que fuera operada.

La señora llegó al Enrique Baltodano el jueves, a eso de las 9 de la noche y ahí comenzó el calvario para esta paciente y su familia.

La pierna de la señora está muy moradita. Cortesía.

“Desde que la llevamos a ese hospital no ha salido de emergencias. Al ver que pasaban los días y no trasladaban a mi mamá a un salón, el lunes conversé con un doctor, pero cuando le consulté por el caso de mi madre se molestó.

“El doctor solo ver la computadora. Me dijo que él ve otras patologías, que de eso, lo que tiene mi mamá se encarga el ortopedista. Le dije que mi mamá está muy mal, pero no me dijo nada más”, aseguró.

Según su hija, esta abuelita no deja de quejarse del dolor. La piel de la pierna la tiene morada, debido a la fractura. Además, su familia está preocupada porque ella padece del corazón, tiene otras enfermedades y temen que empeoren sus males.

“Ella estaba con buen peso, se veía hasta rellenita y le dan medicamento para el dolor, pero no tratan sus demás enfermedades.

“Ella siempre se mueve por sus propios medios y ahorita la vemos muy mal, cada día sentimos que su salud empeora. Desde ayer (miércoles) está con diarrea y vómitos y la pierna la tiene muy inflamada y sentimos que no les están poniendo atención, no la atienden como debe ser”, expresó.

Ana Lorena agregó que ella pregunta todos los días cuándo operarán a su madre y no le dan respuesta. Lo único que le dicen es que dentro del hospital, en el área de ortopedia no tienen campo y por eso no pueden llevar a su mamá a los llamados salones.

“Ningún ortopedista llega a verla, mi mamá pasa sola casi todo el día porque no nos dan un permiso especial. A veces me dejan entrar 5 minutos por hora, pero hoy (jueves) me dieron permiso de entrar hasta las 11 de la mañana. A veces llego y está descobijada, con un dolor tremendo, pero parece que a los doctores no les importa”, manifestó.

La señora está en el hospital Enrique Baltodano de Liberia. Prensa CCSS / Archivo.

Respuesta

La Teja consultó al hospital por el caso de doña Gladys y esto informó el doctor Marvin Antonio Palma, director del centro médico.

“Ya dieron el visto bueno para hacer la cirugía los especialistas en medicina y ya cumplió los medicamentos necesarios para hacer el acto quirúrgico. Es necesario tener presente varios aspectos:

“- Que un adulto mayor requiere estabilización previa a la cirugía, la usuaria, tiene un marcapaso, por lo que la cirugía es más compleja.

“- Que el ingreso a sala de operaciones es dependiendo la urgencia de cada caso, para la situación de la usuaria está lista para cirugía mañana (sábado).

“- Que todos los días los ortopedistas pasan a urgencias a valorar los casos, y ese servicio siempre están los médicos emergenciólogos y médicos generarles las 24 horas, por cualquier situación para resolver”.