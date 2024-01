Tico encontró a joven que le regaló un carrito de juguete cuando eran niños hace 18 años

Hace 18 años, a Allan Monge le regalaron un carrito de juguete que marcó su vida. Cortesía.

Un carrito de juguete unió a dos niños, el tiempo y la vida los separó y 18 años después, ya convertidos en unos muchachotes, lograron reencontrarse gracias a las redes sociales.

Allan Monge tiene 22 años, es estudiante y vive en San Juan de La Unión, en Cartago. Cuando tenía 4 añitos, estaba con su mamá, doña Dinia Zamora en la clínica Clorito Picado, en Cinco Esquinas de Tibás, esperando a que fueran atendidos.

Zamora contó en el grupo Family Tips, en Facebook, el 10 de enero anterior, la linda historia de su hijo y del otro chiquito.

“Había un niño jugando en el piso de la clínica con unos juguetes. Invitó a mi hijo a jugar con él. Cuando ellos se tienen que ir, el niño le regala uno de sus carritos a mi hijo. Le pregunto a la mamá que si ella está de acuerdo con lo que está haciendo, a lo que ella me dice que sí”, comienza el relato.

Allan quería conocer a la persona que le regaló el carrito y su mamá le ayudó a lograr su objetivo. Cortesía.

Pero eso no fue todo. Doña Dinia aseguró en la publicación que la familia parecía ser muy humilde, lo que le partió el corazón, ya que pensó que el pequeño se podría quedar sin uno de sus poquitos juguetes, pero a la vez destacó la buena intención del chiquito y por aceptó el regalo.

Este diminuto vehículo es de color rojo, con la tapa en tono crema. Tiene dos puertas y posee cada uno de sus elementos.

“Le cuento esta historia a mi hijo siempre y él no quiere deshacerse de ese carro. Sólo me ha dejado lavárselo, pero no lo quiere regalar ni restaurar porque lo quiere tal y como es”, destacó.

En el posteo, la orgullosa mamá aseguró que su hijo quería buscar al niño (ahora todo un muchacho) y compartir juntos esta hermosa anécdota, por lo que Zamora pedía a los miembros del grupo que le ayudaran a localizarlo.

“Si la mamá está leyendo esta historia y cree que es su hijo el que regaló el carrito a mi hijo, le agradecería me escriba”, puso la señora y la publicación se llenó de comentarios.

El juguete se conserva tal cual se lo regalaron y este muchacho no lo quiere restaurar. Cortesía.

Un deseo

Allan aseguró que su mamá tiene una memoria impecable y desde que tiene uso de razón, ella le ha contado varias veces esta linda historia.

“Siempre me gustaron los carros y la tecnología, de niño tuve muchos carritos y algunas vagonetas Tonka, que aún las conservo en mi casa.

“De hecho, las vagonetas que tengo son las de metal y permanecen en muy buen estado, porque las que venden ahora son de plástico y se destruyen más fácilmente”, añadió el joven.

Monge afirmó que a inicios de año le dijo a su mamá que quería conocer a la persona que le regaló el carro y que sería bueno aprovechar que, quizás con la tecnología y las redes sociales, podrían lograrlo.

Le pidió a su mamá que escribiera un mensaje para subirlo a Facebook y ella así lo hizo.

“Mi mamá publicó el mensaje y de inmediato comenzaron a escribirle varias personas. Hubo dos personas que creyeron ser las dueñas del carro, pero se descartó a una.

“Una mujer dijo que era la hermana del chiquito, ella reconoció el carro y se lo mostró a sus papás. Mi mamá se comunicó con la mamá del joven y le contó que ella lo recordaba, que el día de esa cita, ella iba con un bebé en brazos.

“Este joven se llama Adrián y coincidimos en que tenemos varias cosas en común. Nos gustan los videojuegos, la cocina y nos encanta preparar carne asada, nos encanta la gastronomía y a partir de ese momento comencé a comunicarme con él”, destacó.

Allan y Adrián se intercambiaron números de teléfono y el martes anterior ya jugaron videojuegos en línea. Este muchacho no vive en San José y espera que a final de mes pueda venir a Chepe para encontrarse en algún lado.

“Cuando lo vea quiero regalarle un carro de los que tengo en mi colección, a modo de agradecimiento, porque para mí es una forma de agradecerle lo que hizo cuando éramos pequeños.

“Mi mamá está muy feliz por lo que está pasando, rápidamente logramos encontrar al dueño del carrito. Todo esto tiene un gran significado para mi familia”, añadió.

El carrito es de origen inglés y se fabricó en 1978. Cortesía.

De colección

Entre tanto comentario, una persona le aseguró que este era un juguete de colección, lo que hace que su valor sea todavía más especial.

“Nunca le había prestado atención a este tipo de detalles, pero debajo del carro aparecen sus características. Es marca Matchbox y se fabricó en Inglaterra, en 1978.

“Hace una semana revisamos el carro, luego de ver el comentario del señor y, en efecto, nos enteramos de que es un carrito de colección”, recordó.

Allan no quiere cambiar ningún detalle del carrito, quiere mantenerlo tal cual.

Me han ofrecido restaurarlo, pero pese al paso del tiempo, el carrito está tal cual me lo regalaron y no quiero cambiarlo, quiero que se mantenga así, porque conserva su valor”, manifestó.