Joven tica se casó con palestino, se fue a vivir allá y cambió de religión: “Alá tocó mi corazón”

Kimberly Araya es una joven de 26 años que vive en Cisjordania, uno de los territorios de Palestina, desde hace cinco meses. Cortesía.

Kimberly Araya es una costarricense que desde hace cinco meses vive en Palestina y poco a poco se abre al mundo para contar cómo es la vida en este territorio.

Kimberly tiene una cuenta de Tik Tok, en la que habla de su estilo de vida y trata de derribar tabúes sobre el islam y la vida en el mundo árabe.

En cada transmisión en vivo, una de las cosas que más le preguntan es sobre el enfrentamiento entre Palestina e Israel, que tiene al mundo en vilo desde el 7 de octubre.

De inmediato, aclara que no vive dentro de la Franja de Gaza, sino que ella, su esposo Motaz Zdouq, de nacionalidad palestina y la familia de su marido, viven en la región de Cisjordania, en un pueblo llamado Turmus Ayya.

La tica se casó con Motaz hace cinco años y luego de un paseo a la tierra natal de su marido, decidieron quedarse en ese estado de Oriente Medio.

La tica se casó en el 2018 con el palestino Motaz Zdouq, a quien conoció en su trabajo. Cortesía.

“No puedo decirle mucho del conflicto, es un tema delicado. Acá se vive un poco diferente a diferencia de la Franja de Gaza, pero afortunadamente contamos con los servicios básicos y estamos bien”, contó la joven, de 26 años, que nació y se crió en Cartago.

-¿Se arrepiente de vivir en Palestina?

“No, soy una persona que le gusta vivir aventuras y conocer nuevas cosas”, afirmó la joven, quien conversó con La Teja desde su hogar, en el país asiático.

Araya se convirtió al islam hace dos años, cuando todavía vivía en Tiquicia y contó que este proceso de conversión a la vida musulmana lo inició luego de estudiar la cultura árabe y la religión. En la actualidad, utiliza el hiyab, el velo que cubre la cabeza de las mujeres musulmanas.

Aventura

- ¿Cómo conoció a su esposo?

Él trabajaba acá (en Costa Rica) en una tienda, era el encargado de personal y to trabajaba como vendedora, en la temporada de Fin de Año. Cuando lo conocí me caía muy mal, porque sentía que era grosero, lo veía muy serio y como estaba metida en mi trabajo, no le prestaba atención.

A Araya le encanta la comida árabe. Cortesía.

Un día salimos varios compañeros de trabajo y logré conversar con él y cambió mi percepción. Nos hicimos amigos.

- ¿Por cuánto tiempo fueron amigos?

Fuimos amigos como dos meses. Él me apoyó mucho cuando a mi mamá (María de Los Ángeles) la operaron de unos quistes en los ovarios, le donó sangre.

En su religión el noviazgo no existe, entonces él nunca me habló de noviazgo, sino que quería casarse conmigo de una vez.

Antes de conocerlo yo no pensaba en casarme, estaba concentrada en otras cosas y no me interesaba tener una relación, él se fue ganando mi cariño.

- ¿Cómo llevó la relación si no había noviazgo?

Yo al principio le decía que no quería casarme, pero él insistió mucho y le dije que primero quería conocerlo mejor.

Así se celebran las fiestas en Cisjordania. Cortesía.

Estuvimos comprometidos unos cuatro meses y luego nos casamos por lo civil, pero no vivimos juntos hasta que se llevó a cabo la ceremonia religiosa.

Me casé hace cinco años, en el 2018. La ceremonia fue en la mezquita de Omar, en Calle Blancos. No quisimos una ceremonia grande, entonces asistieron unas 40 personas.

Recuerdo que vestí de manera modesta, con blusa de manga larga, me cubrí la cabeza y solo fueron testigos varones. Cuando comenzó no entendía nada, porque hablaban en árabe. Nos sacaron El Corán y recitamos un extracto de este libro sagrado, que se llama Fatiha.

Kimberly y su esposo viven en un poblado llamado Turmus Ayya. Cortesía.

- ¿Y cuándo inició el proceso de conversión al islam?

Estaba muy apartada de Dios y aunque era católica, no practicaba la religión. Tenía tres años de casada cuando conocí a un grupo de mujeres musulmanas, me reuní con ellas y me comenzaron a hablar de la religión. Me invitaron a una reunión en La Sabana y me llamó la atención y así comencé a estudiar el islam.

Mi esposo nunca me habló de cambiar de religión, él no me quería obligar a nada, porque vivíamos acá en Costa Rica y un día le dije que quería ser musulmana y él lo aceptó, pero me pidió que primero lo estudiara, para que luego no le hiciera reclamos.

Alá (Dios) tocó mi corazón y tengo una bonita relación con él. Le pedí dirección y poco a poco las cosas fueron llegando. Duré casi un año con este proceso de conversión y parte del cambio era cubrirme la cabeza, cuando podía y el cambio en la vestimenta, andar ropa más cubierta.

Esta es Kimberly (de blusa rosada) cuando comenzó a practicar el Islam. Acá con algunas mujeres ticas. Cortesía.

- ¿Fue drástico el cambio?

Nunca tuve problemas con eso, porque siempre fui muy casera y lo hice porque así lo deseaba. Fue fácil adaptarme a las nuevas costumbres. Rezamos cinco veces al día, desde el amanecer hasta que se oculta el Sol y ayuno durante el mes de Ramadán.

Antes del primer rezo comemos y bebemos y durante el día no podemos ingerir nada más y el ayuno se acaba después del último rezo. Además, se practica el ayuno en otras formas, si usted fuma no puede hacerlo y se adoptan otras actitudes, como el ayuno espiritual.

- ¿Por qué se fueron a vivir a Palestina?

Al inicio la idea era ir de paseo, porque se casaba mi cuñado y un sobrino de mi esposo. Fuimos a las bodas y mi esposo tuvo que irse a Costa Rica por el trabajo y yo me quedé aquí. Estaba muy feliz.

La costarricense está feliz con su vida en Oriente Medio. Cortesía.

Mi esposo vivía en Costa Rica desde hacía muchos años y de pronto le dieron ganas de quedarse en Cisjordania, porque tenía años de no compartir con sus papás y mi suegro ha estado enfermo.

Sus papás se estaban quedando solos, porque una cuñada se iba a casar y comenzamos a ver los puntos a favor y en contra de una vida acá y decidimos que Palestina era lo que mejor pintaba.

Kimberly en las cercanías de la Mezquita Al-Aqsa. Cortesía.

- ¿Está feliz?

Estoy llevando una vida normal, al inicio me enfermé por el tema de las comidas y la familia de mi suegro me cuidó mucho. Voy al gimnasio, hago las labores de la casa, estudio la religión, me dedico a las redes sociales y veo películas.

Comencé a estudiar el idioma árabe, pero por el conflicto tuve que suspender las clases.

- ¿Cuál es el objetivo de abrirte al mundo en sus redes?

Me han ayudado mucho, esto se hizo un poco llamativo por estar en una zona de conflicto, la gente sí tiene curiosidades y como todo, hay gente que te respeta mucho, pero hay otras personas que hacen comentarios ofensivos. A mí me gusta, porque es una forma de distraerme, de informar.

- ¿Extraña Costa Rica?

Lo que más extraño es a mi familia.