Familia tica estrenó la Navidad en su casa apenas se acabó el Día de la Madre

Tan pronto pasó el Día de la Madre, Lorena Jirón Román sacó un montón de cajas de la bodega, quitó los muebles de la sala y comenzó a montar una miniciudad navideña que prácticamente tardó un mes y medio en armar, en Calle San José de Grecia.

Lorena Jirón Román es una fiebre de a Navidad y este año ya armó su villa navideña en Calle San José de Grecia. (Keneth Rojas B.)

Hoy, son los muebles los que ocupan la bodega, mientras que todas las figuras y arbolitos de Navidad se apoderaron de la casa de esta mujer, de 39 años, quien con este suma seis navidades con una hermosa villa que pareciera sacada de un cuento.

Este año ella inició el montaje un mes antes de lo normal, ya que en octubre viajará a Colombia y eso la tenía en vilo. Prefirió adelantar el trabajo para pasear con calma, sabiendo que su pueblito navideño ya quedaba listo.

“No hubiera podido paser tranquila, esto realmente me apasiona, me vuelve loca todo esto que comenzó cuando un día fui a una tienda y compré tres casitas. Ahí me prometí que tendría mi propia villa navideña y que la iría montando”, explicó doña Lorena.

Como todos los años, contó con la ayuda de su hija Sharon, mientras que un primo y la esposa también le echaron una mano, pues la breteada es mucha al tener que sacar los adornos de las cajas, uno a uno, con muchísimo cuidado. “Este año se me quebraron dos que me dolieron en el alma”, lamenta.

Después tiene que pensar dónde pone cada pieza, no sin antes desamarrar al menos 20 juegos de luces y más de una extensión elećtrica.

Casas, carruseles, animales, carritos, barcos, colachos, molinos, galletas de jengibre, faros, fuentes de agua, cascanueces y los infaltables trencitos son parte de las piezas que se adueñaron de la sala.

Esta vecina de Grecia estima tener cerca de 200 piezas navideñas. (Keneth Rojas B.)

Aunque también en el corredor colocó varias figuras que no le cabían adentro.

“La verdad que nunca las he contado, pero calculamos que deben ser al menos doscientas piezas más los 9 arbolitos que armamos de diferentes tamaños”, comentó esta fiebre de la Navidad.

Regalos preciosos

A esta griega le preguntamos si ella había comprado todas las figuras que forman parte de su hermosa colección multicolor y que son un motivo de gran orgullo para ella.

Según nos contó, muchas las ha recibido como regalo. “Para mi cumpleaños, para el Día de la Madre o hasta para Navidad siempre les digo a mis familiares y amigos que si me quieren ver feliz, que me regalen un adorno navideño que pueda usar en mi villa”.

Villa Navideña En Grecia

Aunque por supuesto que de su bolsillo adquirió bastantes, como el carrusel de sillitas voladoras, por el cual pagó 90 mil colones. Eso sí, confesó que aprovecha cuando las tiendas liquidan ese tipo de mercadería para comprarlas más baratas.

Lorena siempre arma su villa después de la independencia, pero este año lo hizo desde mediados de agosto. (Keneth Rojas B.)

“Tengo piezas que quizá me costaron 40 mil, pero bien valen más de 100 mil colones. Si salgo del país siempre aprovecho para traerme un adorno que me sirva, he comprado en México, Guatemala y Panamá. Ahora que voy para Colombia fijo traeré algo y lo pondré de una vez”.

Esa pasión se la fue contagiando a su hija Sharon Ledezma, conforme pasaron las útimas navidades. “Al principio no la apoyaba porque es una inversión muy grande y no me llamaba mucho la atención”, contó la joven.

La pasión de esta mujer inició hace 6 años cuando compró tres casitas navideñas. (Keneth Rojas B.)

“Pero a lo largo de los años me ha gustado mucho, ella me transmitió ese espíritu navideño y definitivamente verla tan feliz me hace también muy feliz”, dijo Sharon.

Entrevista A Lorena Girón Dueña De Villa Navideña

¿Y el recibo de la luz?

No hay quién pase al frente de la casa de Lorena y no se detenga a ver tantas luces y adornos navideños. Tampoco falta la pregunta de cuánto le sube el recibo de la luz durante los meses en los que instala su villa navideña.

Ella afirmó que la factura lo más que aumenta son 10 mil colones mensuales, a pesar de que la enciende desde las 4 de la tarde y la apaga a la medianoche, 8 horas diarias de luces, música y sonidos navideños.

Los carruseles no pueden faltar en esta mágica villa navideña. (Keneth Rojas B.)

También sobran las anécdotas con quienes se acercan a disfrutar de esta linda escena. Hace unos días, el chofer de un bus paró muy sorprendido al puro frente de la casa, se bajó y comenzó a tomar fotos. “¿Cómo que ya adornó tan lindo de Navidad?”, preguntó el conductor.

Mientras eso ocurría, se armaba una presa de carros que no podían pasar. Eran las ocho de la noche, los pasajeros del bus tuvieron que esperar unos minutos, así como los demás conductores. Y Lorena, con total orgullo, le respondió. “¡Claro, bienvenido a mi villa navideña!”.