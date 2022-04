Famoso analista internacional: “Chaves se portó como un patán con las señoritas que trabajaban para él”

Jaime Bayly, famoso periodista peruano y referente en temas políticos internacionales, le tiró con todo a Rodrigo Chaves, candidato presidencial, en su programa llamado Hoy.

El programa del peruano Jaime Bayly se transmite en Multimedios. Fotos: Instagram/YouTube (Instagram/YouTube)

Ese espacio se transmite en nuestro país por Multimedios, de lunes a viernes a las 11 p.m. desde el año 2020, cuando llegó a un acuerdo con Douglas Sánchez, exdirector de ese canal, por recomendación de Jorge Abarca, socio de Multimedios.

Acá le reproducimos todo lo que dijo en el programa de este jueves 31 de marzo:

“Como ustedes bien saben, este domingo hay elecciones presidenciales en Costa rica, segunda y definitiva vuelta entre el expresidente (José María) Figueres y el exministro de Hacienda (Rodrigo) Chaves. ¡Ohhh, qué apellido ese! Chaves”.

“Esto revela la última encuesta divulgada ayer, Chaves va adelante, pero empate técnico dice la encuesta. Chaves 41,4% y Figueres 38%. Al tenor de esta encuesta, que es seria, que es confiable, ganaría Chaves, pero si vemos la trayectoria histórica de las últimas semanas, Chaves ha bajado, se ha desinflado: 46 a 43, 43 a 41 en poco menos de un mes. Al mismo tiempo Figueres a subido, de un 35,9 a un 38. Se pone a tiro de piedra. Así están las cosas en Costa Rica.

“A mí Chaves no me gusta, porque fue funcionario del Banco Mundial y varias mujeres lo denunciaron por acoso sexual, es decir, que cuando trabajo en el Banco Mundial, que fueron varios años, se portó como un patán con las señoritas que trabajaban para él o cerca de él. Este es un antecedente que me disgusta profundamente de Chaves, más todavía que su apellido tan desprestigiado (esto lo dice por Hugo Chávez). También veo con recelo su carácter mesiánico, de iluminado, de salvador de la patria. Figueres, en cambio, es un político predecible, serio, quizá un poco aburrido, pero me parece que más confiable. Así veo las cosas en este momento”.