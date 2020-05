“No protege contra el coronavirus, ni contra el rinovirus, ni el adenovirus, ni el metapneumovirus porque a veces la gente dice: Es que me vacunaron y me enfermé. Uno se puede enfermar, porque no solamente está circulando influenza en el país. Si yo me expongo a un virus es lógico que me enferme, dependiendo del sistema inmunológico de cada uno”, explicó el médico.