Federico Cruz quedó muy mal parado: Atención a lo que pasó en la Asamblea Legislativa

Federico Cruz no quiso contestar las preguntas de los diputados este lunes. Foto: Rocío Sandí Z. (Rocío Sandí)

El asesor y amigo cercano del presidente Rodrigo Chaves, Federico Cruz, más conocido como Choreco, quedó muy mal parado este lunes en la Asamblea Legislativa.

Él estaba citado para continuar con una comparecencia que inició el lunes 11 de diciembre, en la que le hicieron muchas preguntas sobre su participación en la campaña política anterior, ya que fue asesor de comunicación de Chaves.

LEA MÁS: Predicciones 2024: Cambios para Pilar Cisneros y reivindicación para Joselyn Chacón

Choreco llegó puntual, pero, cuando iban a continuar las preguntas de los diputados, pidió unos minutos para dar unas palabras con las que dejó a todo el mundo con la boca abierta.

Dijo que él había llegado el 11 de diciembre de forma “valiente” a contestar los cuestionamientos de los diputados y que no le pareció la actitud que tenían varios legisladores, porque sus respuestas parecían no gustarles, además, reclamó que varios le dijeron mentiroso.

Varios diputados criticaron la actitud y el argumento de Choreco. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí)

A raíz de eso, mencionó tres puntos:

En aquella ocasión, Cruz reconoció que recibió una asesoría ad honorem de un argentino llamado José Norte, que tiene una empresa llamada Reputación Digital, y que no fue reportada al Tribunal Supremo de Elecciones como corresponden las donaciones de este tipo, pero ahora cambió la versión y dijo que Norte lo único que hizo fue compartir información de forma “desinteresada”.

LEA MÁS: Estas son las formas de “brincarse” la restricción vehicular que volvió este lunes

También se refirió a la polémica casa de San Pedro que él reconoció que usaron como sede para el equipo de comunicación de la campaña de Rodrigo Chaves, la cual no fue reportada al Tribunal, como corresponde según la ley. El compareciente aseguró que no le correspondía a él reportar el uso de la casa al TSE, sino a otras personas del Partido Progreso Social Democrático, que no lo hicieron.

Se sentó en la galleta

Además, Cruz dijo que debido al trato que recibió el 11 de diciembre, este lunes se iba a abstener de declarar, basándose en el artículo 36 de la Constitución Política y en la recomendación de su abogado, y así fue, se sentó en la galleta y no contestó nada.

Óscar Izquierdo criticó el argumento de Choreco para no contestar preguntas

“En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad”, detalla el artículo.

Sin embargo, varios diputados fueron claros en que ese argumento de Cruz de agarrarse del artículo 36 de la Constitución para negarse a responder no tenía ni pies ni cabeza porque se trata de materia penal y para aplicarlo tendría que tener una causa penal abierta en la Fiscalía.

LEA MÁS: Muchacha que nunca pudo tener cuadernos bonitos ahora estudia Ingeniería y cumplió un sueño

Óscar Izquierdo, de Liberación Nacional, fue uno de los que criticó el argumento de Choreco, ya que le preguntó al compareciente cuál era la causa que le impedía hablar y este no supo dar respuesta.

Los legisladores le hicieron preguntas sobre la campaña, pero Choreco no contestó. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

“Creo que queda en evidencia que lo que queremos es no responder simplemente, lo que es válido, no estoy diciendo que no, lo que no es válido es citar un artículo de la Constitución el cual no causa en este momento, a menos de que efectivamente usted tenga una causa penal y en ese sentido sería totalementa válido... al buen entendedor, pocas palabras”, dijo Izquierdo.

Otros legisladores que criticaron a Choreco fueron Ariel Robles, del Frente Amplio; Francisco Nicolás y Dinorah Barquero, de Liberación Nacional y Vanessa Castro, de Unidad Social Cristiana, todos le dijeron que su justificación no era válida, pero él mantuvo su posición.