Muchacha que nunca pudo tener cuadernos bonitos ahora estudia Ingeniería y cumplió un sueño

Xochilth Víctor Angulo es una joven, de 23 años, muy inteligente que tiene claras sus prioridades y eso le ha permitido brillar.

Ella viene de una familia humilde, pero con grandes valores y de mucho trabajo, eso ha marcado su vida.

Sus papás, Ernesto Víctor López y Alexandra Angulo García, nacieron en Nicaragua, pero debido a los conflictos políticos decidieron venirse para Costa Rica para buscar mejores oportunidades.

Xochilth Víctor Angulo tiene muy claras sus prioridades y eso le ha permitido brillar. Foto: Cortesía. (Xochilth Víctor Angulo)

Xochilth nació en Costa Rica, vive en Cariari de Pococí y es la menor de cuatro hermanos. Pese a que ha vivido con muchas limitaciones, sus ganas por convertirse en profesional la han llevado lejos, ahora es estudiante de Ingeniería Mecatrónica en el TEC.

La esforzada muchada recuerda que sus papás siempre la han pulseado para sacarla a ella y a sus hermanos adelante. Don Ernesto trabaja en una bananera y con la ayuda de su esposa, siempre ha conseguido los medios para llevar el arroz y frijoles para su familia.

La joven recuerda que cuando iban a entrar las clases sus papás hacían un enorme esfuerzo para comprarle los útiles escolares y aunque no eran los más bonitos o los de moda, ella siempre los agradecía.

“Mi papás me daban lo que necesitaba, yo era consciente de que las cosas costaban mucho así que les decía que no me compraran cuadernos bonitos, sino de los corrientes porque lo que necesitaba era dónde escribir. Pese a las limitaciones nunca estuvo en duda o en juego si yo estudiaría o no, siempre todos estábamos claros en que debía salir adelante.

En su viaje a Estados Unidos la tica hizo grandes amigas. Foto: Cortesía. (Xochilth Víctor Angulo)

“Sabía que quizá no tenía las mismas oportunidades económicas que otras personas, entonces siempre me enfoqué en sacar buenas notas porque sabía que eso me abriría puertas y hasta el momento ese esfuerzo me ha dado buenos resultados”, contó la joven.

Sueño hecho realidad

Xochilth siempre soñó con viajar a otro país, pero ese era un lujo que su familia no podía permitirse; sin embargo, sus buenas calificaciones y sus múltiples talentos le abrieron las puertas para un oportunidad que da la Embajada de Estados Unidos en Costa Rica.

“Entré al TEC en el 2019 gracias a una beca y un amigo me habló de un programa de la Embajada de Estados Unidos que se llama Global Undergraduate, en ese momento me llamó la atención, pero estaba como abrumada por entrar a la U, así que no participe, pero tiempo después me di cuenta de que un amigo indígena se había ganado esa beca y despertó en mí la motivación, así que participé.

“Para escoger a los beneficiarios de las becas valoran mucho el buen recorrido académico de los estudiantes, también toman en cuenta el liderazgo de los estudiantes. En mi caso siento que también me ayudó que tengo mucho interés por el aprendizaje cultural: yo canto, mi papá me enseñó a tocar la guitarra y empíricamente aprendí a tocar la batería y el ukelele”, contó la joven.

La limonense estudia Ingeniería Mecatrónica en el TEC. Foto: Cortesía. (Xochilth Víctor Angulo)

La embajada de Estados Unidos escogió a la limonense para ir a ese país norteamericano con todos los gastos pagos y ella se fue feliz a cumplir su sueño.

Estuvo allá de agosto a diciembre de 2022, la enviaron a Alaska y se hospedó en una universidad. Llevó cinco cursos, dos relacionados con la carrera: redes y software (que tenía que ver con sistemas operativos), también llevó pilates, canto y uno de historia de Estados Unidos.

Además, hizo 20 horas de servicio comunitario en un banco de comida y una librería, una experiencia que disfrutó muchísimo.

Xochilth dice que en el programa hizo buenas amigas de distintas partes del mundo con las que mantiene la comunicación, ese es uno de los mayores tesoros que le dejó la beca.

Xochilth siempre llevó a Costa Rica en su corazón durante el viaje. Foto: Cortesía. (Xochilth Víctor Angulo)

Los límites están en la mente

El vivir la experiencia del viaje le hizo ver a que la universitaria que los límites están en la mente y que cualquier meta se puede lograr por más difícil que parezca.

Ella pasa gran parte del año lejos de su familia porque la carrera que estudia solo la dan en la sede de Cartago, así que vive en una de las residencias del TEC.

El estar lejos de los suyos le pasa una factura emocional, pero ella sabe que el construir su futuro requiere de sacrificios y por eso se esfuerza todo los días en dar lo mejor de sí.

La esforzada muchacha dice que guardará los recuerdos del viaje como grandes tesoros. Foto: Cortesía. (Xochilth Víctor Angulo)

“A veces uno cree que algo es difícil de conseguir, pero, si otros lo han logrado es porque uno también puede. Las personas vemos el éxito como una meta y nos olvidamos que para llegar a eso debe seguirse un proceso, en eso es que hay que enfocarse.

“Mis papás siempre me dicen que están orgullosos de mí, pero que no se sorprenden de las cosas que he logrado porque siempre han esperado grandes cosas. Vivo agradecida con ellos porque sé lo mucho que se han esforzado por mis hermanos y yo; sueño con poder llevarlos a pasear a Chile cuando ya esté trabajando, mi papá siempre ha querido conocer ese país y quiero cumplirle el sueño”.