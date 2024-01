Sacerdote episcopal que daría cursos de exorcismo y demonología analiza demandar a la UCR

El empresario Jorge Bernaldez, sacerdote de la Iglesia episcopal (aunque no lo ejerce) y quien tiene más de 30 años de experiencia en asuntos relacionados al exorcismo, la brujería, el ocultismo y otros, se defendió de los cuestionamientos hechos a los cursos libres que iba a impartir en la Universidad de Costa Rica.

Jorge Bernaldez es un empresario y sacerdote de la Iglesia episcopal que iba a impartir cursos de exorcismo, brujería y otros. (Cortesía )

Bernaldez iba a dar ocho cursos de diversa índole y en los cuales, según él, los abordaría desde su conocimiento académico, empírico, teológico y religioso, pero algunas personalidades políticas, como el excandidato presidencial y exdiputado Otto Guevara, se pronunciaron en contra y criticaron a la UCR por utilizar sus instalaciones y recursos para dar ese tipo de cursos.

Debido a lo anterior, la UCR, luego de anunciar los cursos, los retiró y explicó que había sido un error.

La Teja conversó con Bernaldez, quien explicó en qué consistirían los cursos y negó que se fueran a hacer exorcismos o brujerías, más bien comentó que abarcan una temática teórica, cultural sobre algunas situaciones que las personas deben conocer para no ser estafadas.

Bernaldez, de 55 años, nació en Cuba, reside en San Pedro de Montes de Oca y sacó sus estudios de sacerdocio en el Ministerio Internacional Puertas de Salvación en Estados Unidos. Como no ejerce el sacerdocio, él se gana la vida como exportador e importador de plantas naturales.

En su currículo destaca: Profesor de Historia de la Religiones y Antropología Sociocultural Universidad Hermanos Saiz Montes de Oca, Pinar del Río, Cuba.

Jorge Bernaldez en una entrevista en La Teja en febrero del 2020. (Pantallazo )

Doctor en Filosofía Multidimensional, psicólogo e hipnoterapeuta clínico con un grado técnico de psiquiatría, graduado en la Universidad Internacional de Miami, Florida.

Aquí un extracto de la conversación.

-¿Qué argumentos le dio la UCR para que no se den los cursos?

Cursos polémicos Estos son los cursos que iba a impartir Jorge Bernaldez y que fueron desaprobados por la UCR Angelología y Taumaturgia Angelical Exorcismo profesional, demonología y clarividencia. Meditaciones en silencio Psicoarte y ludoterapia Curso ético de payasos profesionales para infantes Neutralizador de las magias ocultistas y hechicerías Curso práctico del control del coraje y la ira

Me llamaron el miércoles (pasado) a las ocho de la noche, y dijeron que iban a quitar todos los cursos porque desprestigian a la UCR y que se había causado un revuelo más negativo que positivo, aunque han llamado muchos que quieren participar, pero una minoría los criticó. Voy a llevar esto hasta las últimas consecuencias a nivel legal.

- Pero, ¿a quién va a demandar?

Vamos a hacer un procedimiento legal por violentar el derecho a la educación, pero serán los profesionales quienes me asesoren. Lógico que debe ser contra la UCR, ellos me tienen que llamar a una audiencia para llegar a un acuerdo de forma amigable.

- ¿Usted iba a ganar algo?

Es ad honorem, el que está interesado paga una matrícula de 13 mil colones, pero eso es de la UCR.

-¿Cuántas personas están interesadas?

No los sé, los cursos se inscribirían el 9 10 y 11 de enero, pero tengo una cantidad de personas que me ha confirmado que participarían, algunos hasta extranjeros.

Otto Guevara criticó a la UCR por aceptar los cursos que iba a impartir Jorge Bernaldez. (Jose Cordero)

-¿Qué se iba a enseñar en el curso, iban a hacer exorcismos en vivo o realizar brujería?

No. Eran cursos tipo debate. Un curso contenía, por ejemplo, el origen del exorcismo, dónde nace la palabra exorcismo, ¿suceden cosas como vomitar verde?, ¿dónde pertenecen esas ramas y de dónde se cree que nacen esas ramas?

Les iba a enseñar que no crean todo sin tener un análisis siquiátrico, sicológico, teológico para saber si es que estamos afectados en lo mental, en lo emocional.

-¿Y en cuánto a la brujería?

Las personas que se sienten mal creen que es por una brujería y la idea es quitar esos sentimientos. La brujería existe, según la Biblia, pero hay que saber manejar esos conceptos y no ser víctima de personas que se anuncian en televisión y piden millones de colones. No soy brujo, no puedo hablar de cómo hacer brujería, esas cosas no las hago, no hago exorcismos, solo tengo el conocimiento para decir los cuidados que se deben tener, gracias a mis años de carrera en los temas paranormales.

-¿Cuál es su conocimiento para hablar de estos temas?

Tengo estudios sobre historia de las religiones y antropología, y por eso puedo guiar y analizar esos conceptos, también estudié Teología, estudié en un seminario para ejercer el sacerdocio, soy sacerdote, pero no me congrego en ninguna religión. Estudié Sicología, tengo un grado en Siquiatría.

-¿Cómo surge la idea de dar los cursos, usted buscó a la UCR o ellos lo llamaron?

Sentí la necesidad al ver a tantas personas que me llaman con muchas interrogantes, víctimas de abusos religiosos, de creencias en brujerías, entonces apliqué en la UCR y me aceptaron. Me cuestionaron mucho, entregué documentación e hicieron una investigación para saber quién era yo. Primero me aceptaron tres cursos, luego cinco y finalmente ocho, porque estoy preparado para dar ese tipo de cursos. Tengo la experiencia y la preparación teológica y académica.

-¿Entre todas las llamadas que a usted le hacen para que resuelva una brujería o exorcismo, cuántas son reales?

Un 20 por ciento de las llamadas. El 80 por ciento es por falta de conocimiento, por eso, los cursos son importantes. Todos los días me llaman cerca de 50 personas desesperadas porque creen que les han hecho una brujería o tienen algo y yo les iba a dar las herramientas para discernir.