Felicidad total porque la querida suegrita ahora sí verá puras tejas

El pasado sábado 16 de setiembre doña Tatiana Hidalgo Vargas fue una de las lectoras que activó nuestro código y por eso, al final de la tarde de ese día, la alegramos toda al confirmarle que se ganó una tarjeta con 200 dólares canjeables en Óptica Münkel.

En la familia hubo tremenda felicidad porque la suerte se irá derechito a la suegra de doña Tatiana, quien por estos días había asegurado que ya le urgía un cambio de anteojos, ya que con los que tiene no ve bien.

La ganadora es vecina de Santo Tomás de Guadalupe. (Cortesía)

“Yo le llamo bendiciones de Dios a estos premios. Hace un año me operaron de la cadera y he pasado momentos complicados, pero Dios no abandona y le da a una esas alegrías para ir levantando el ánimo.

“Mi esposo (Jeffrey Chinchilla) y yo estamos demasiado contentos porque mi suegra, en verdad, ocupa urgente un cambio de anteojos. Le agradecemos demasiado a Ópticas Münkel porque este es un regalo que, realmente, está pensado para la gente”, comenta la suertuda.

La ganadora es vecina de Santo Tomás de Guadalupe y, obvio, no podía dejar de confirmar que toda la familia es fiel aficionada al Deportivo Saprissa. Decimos obvio porque en un morado eso siempre es tema de conversación.

Asegura doña Tatiana que tiene otra bendición y es que el matrimonio se lleva a las mil maravillas con los suegros y eso mantiene un lindo clima de hogar todos los días.

En la casa todos leen el periódico de principio a fin cada mañana. El que jala la suerte es don Jeffrey, quien es bien puntual todas los días comprándolo.

“Somos fieles lectores y fiel activadores del código, no pasa un día sin la activación; de hecho, pagamos el periódico semanalmente en el supermercado Pegaso, aquí en Santo Tomás, para tenerlo segurito. Quiero volver a ganar para hacerme yo nuevos anteojos”, nos comenta doña Tatiana.