Fernando Sandí, presidente del Sinart confesó que hay algo que no comparte con Rodrigo Chaves

Fernando Sandí, presidente del Sinart dijo que no comparte el término "prensa canalla" que usa el presidente Rodrigo Chaves. Marvin Caravaca.

Este lunes, el presidente ejecutivo del Sinart Fernando Sandí compareció ante los diputados y confesó que no comparte el término “prensa canalla” que utiliza el presidente Rodrigo Chaves para referirse a La Nación y Telenoticias, de canal 7.

El legislador estuvo en el Congreso para hablar de las contrataciones del Sistema Nacional de Radio y Televisión. La diputada Vanessa Castro, del PUSC, le preguntó sobre el concepto que tiene sobre esta expresión.

“Yo soy publicista y me he reunido toda la vida con medios y actualmente me reúno con medios, es parte de la labor de una empresa de comunicación como nosotros. Yo no comparto el término ‘prensa canalla’ porque realmente tengo muchos colaboradores, amigos y colegas que trabajan en medios. Y yo personalmente, no lo comparto”, afirmó.

LEA MÁS: Crisis del agua en Hatillo: Vecinos sacrifican bañarse con tal de cocinar y lavar platos

Por otro lado, el diputado Ariel Robles, del Frente Amplio, cuestionó el tema de inversión en redes sociales y la cantidad de contratos que realizó el Sinart con una empresa que fabrica estrategias en redes sociales.

Sacó como ejemplo los montos que se pagaba a cada medio, como la página de Facebook “La hora de Juanito Mora”, en donde se le pagó cerca de 20 millones de colones, para una página de 50 mil seguidores.

“No se puede inscribir ante el Sicop redes como Facebook, se contrata a empresas para hacer estrategias digitales”, dijo y afirmó que un experto en planes de medios aseguró hace unas semanas, que la asignación de los presupuestos se hacía según la cantidad de seguidores que tuviera la página.

Reestructuración

Vanessa Castro le consultó a Sandí sobre la reestructuración del medio, que inició en el 2020.

“Tiene que hacerse una reestructuración, tenemos una estructura montada, pero debemos presentarlo al comité ejecutivo del Sinart.

“En la actualidad, el Sinart tiene 212 empleados, pero hay 191 en el Sinart y 18 están fuera sin goce salarial en otras instituciones. Hay 25 mutuos acuerdos de personas que quieren irse del Sinart y queremos que el despido de funcionarios sea el último recurso, pero dependemos de los presupuestos que nos de Hacienda”, afirmó.