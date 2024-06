Fiel y afortunado lector de La Teja ayudará a un ser querido al ganar con nuestro código

Ganador del código Teja ayudará a un familiar (Cortesía)

Un gran lector de La Teja volvió a salir premiado con una tarjeta de regalo con nada más y nada menos que 200 dólares, esto en el tipo de cambio actual es más de 106 mil colones, dinero que podrá usar en algún producto o servicio de cualquiera de las más de 40 sucursales que tiene Ópticas Münkel en todo el territorio nacional.

El feliz y afortunado ganador de este viernes 07 de junio fue Juan Félix Rojas Zamora, un hombre con mucha suerte en nuestras promociones del código Teja, pues ya ha resultado favorecido en al menos siete ocasiones.

“Muy contento, en los últimos dos años he pegado dos veces, esta es la segunda vez, pero antes había pegado como cinco veces. No pego los millones de la lotería, pero ahí la sigo pulseando, en algún momento caerá. Un poeta mexicano dice ‘La fortuna y la policía siempre llegan tarde’”, contó entre risas.

La buena suerte de don Juan ha llegado mucho más allá de él, porque con el tiempo y estos premios ha ayudado a más de un familiar, gesto que va a repetir en cuanto tenga el nuevo certificado de Ópticas Münkel.

“Siempre lo he repartido entre familiares, mis hijos, la señora y otros familiares. La anterior a esta se la di a un nieto de seis años que ocupaba. Este lo estoy viendo, por si mi señora necesita o alguien más, pensando en un familiar, nunca falta a quien dárselo”, agregó.

A pesar de que ya pegar no lo sorprende, seguirá participando fielmente, porque todos los días compra La Teja.

“Lo compro todos los días, hoy ya la leí y la activé; casi todos los días la activo. Hay días en que es difícil y no la puedo conseguir. Generalmente, cuesta más los fines de semana, los domingos, pero de lunes a sábado no fallo. Me gustan todas las secciones, siempre lo que hago primero es el crucigrama que trae y después los deportes. Hoy me gustó mucho la noticia de la foto del basilisco y la iguana bebé”.

Este vecino de Moravia seguirá activando el código que viene todos los días en la parte superior de nuestra portada y que, junto con Ópticas Münkel beneficia la salud ocular de muchas personas.