Fieles aprovechan el fin de semana largo para asistir a la romería (Fotos)

Romeros van para Cartago este domingo

Muchos peregrinos han aprovechado el fin de semana largo por el feriado del 25 de julio para hacer la romería y es que aunque el 2 de agosto está a una semana, los fieles adelantaron su peregrinación.

Una de ellas fue doña Patricia Rojas, ella nos contó que salió de su casa la madrugada del viernes y a pasito bastante lento logró llegar a la Basílica el sábado en la mañana, ella vive en San Sebastián.

Muchos romeros adelantaron este fin de semana su caminata a la Basílica de Los Ángeles (Donato Rodríguez)

“Me fui con varios vecinos. Todos íbamos despacio pero la verdad nos sentimos seguros, yo ya estoy grandecita -65 años- y entonces uno tiene que cuidarse, más cuando no está acostumbrado a caminar y era mi la primera vez que me animaba a ir... Eso sí, me costó mucho tomar la decisión de salir porque me da mucho miedo el covid-19, tengo algunos factores de riesgo, pero bueno uno se encomienda, quería agradecer por mis hijos, y por tantas cosas buenas en mi vida. El lunes no trabajo porque es feriado entonces ya el martes estoy recuperada”, dijo Rojas.

[ Ojalá que su parada en Tres Ríos durante la romería no sea mayor a 20 minutos ]

Doña “Patri”, como le dicen de cariño, asegura que se sintió muy contenta de ver a tanta gente y ver cómo poco a poco estas actividades vuelven a la normalidad.

“Hay actividades bellísimas en la iglesia, ojalá bastante gente vaya, porque en los tiempos que vivimos necesitamos fortalecer la fe”, dijo.

Este domingo, en un recorrido realizado por un periodista de La Teja hacia Cartago, vimos gran cantidad de romeros que van hacia la Basílica.

El sábado se realizó la Novena en Honor a Nuestra Señora de los Ángeles y estuvo muy concurrida.

La Diócesis de Alajuela, junto a su obispo, Monseñor Bartolomé Buigues, peregrinó al Santuario Nacional en Cartago.

“Hemos vivido dos años de pandemia, dos años que nos han encerrado, sobre todo el primero, por eso, hoy es nuevo, este venir es nuevo”, dijo Monseñor Buigues.

La Policía de Tránsito se mantiene en la ruta para vigilar y evitar cualquier accidente.

Los romeros de Río Claro de Golfito salieron desde ayer a su encuentro con la Negrito y hoy se espera que empiece la caminata de los de Coto Brus.

La Cruz Roja tiene un puesto en Tres Ríos y en las afueras de la Basílica para darle asistencia, de momento no se ha reportado ninguna situación de gravedad.

[ ¿Insiste en llevar su mascota a la romería? Pues la multa es de miles de colones ]

Si usted va este domingo a la romería estas son las actividades que encontrará en la iglesia: hay eucaristía a las 12:00 m.d., 2:00 p.m., 4:00 y 6:00 p.m., a las 7:30 de la noche hay concierto católico con los grupo Dos y Él, Álvaro Antonio y Luis Mauricio Vargas.

El lunes 25 de julio a las 6:00 de la mañana hay Santo Rosario de La Aurora, a las 6:30 a.m. Santa Eucaristía, a las 10 a.m. Santa Eucaristía y peregrinación de la Diócesis de Limón, a mediodía concierto católico, a las 3:00 p.m. Santa Eucaristía y peregrinación de las Obras del Espíritu Santo y a las 6:00 p.m., Santa Eucaristía presidida por Monseñor Bruno Musaró, Nuncio Apostólico en Costa Rica.