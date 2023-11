Financista de Fabricio Alvarado habría faltado a su palabra y pide que le devuelvan millonada

El empresario Rafael Ángel Zamora habría faltado a su palabra y a un acuerdo que habría hecho con el Partido Nueva República y ahora pretende cobrarle una millonada a la agrupación.

César Zúñiga, tesorero de Nueva República, dijo este lunes en la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos que en diciembre de 2021 Zamora llegó a una reunión de estrategia y dijo que prestaría ¢300 millones, por lo que ahí mismo se hizo un pagaré por ese monto.

César Zúñiga, tesorero de Nueva República, dijo que el empresario no quiso devolver el pagaré. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

Sin embargo, Zúñiga dijo que en esa misma reunión se discutió el tema y se planteó una modificación del mecanismo del préstamo, que fue la adquisición de certificados de deuda política o bonos.

Finalmente, se emitió el recibo de compra de bonos y se aportó el Tribunal Supremo de Elecciones. Como al final quedaron en que la plata entraría al partido político como compra de bonos, el compromiso era que Rafael Ángel entregara el pagaré para destruirlo pero eso nunca pasó.

LEA MÁS: ¡Ojo! Empresa hará revisiones de carros gratis este miércoles

Como al partido Nueva República no le fue en las elecciones tan bien como esperaban, al final no lograron el monto de deuda política que pensaban y por eso no pudieron pagarle a Zamora los bonos, eso hizo que él presentara el pagaré que aún tenía en su poder para ver si lograba recuperar la plata que prestó, además, quiere que le paguen ¢200 millones extras por intereses y daños. Este tema está en proceso en los Tribunales.

Fabricio Alvarado dice que los diputados quiere desviar la atención de otras investigaciones. Foto: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados)

Cuestionamientos

Los diputados criticaron el hecho de que una vez se firmaron los bonos, en Nueva República no presionaron a Zamora para que les devolviera el pagaré.

Los legisladores Ariel Robles, del Frente Amplio y Francisco Nicolás, del PLN, cuestionaron el por qué, cuando se firmaron los bonos, no se obligó a Zamora a devolver el pagaré, considerando que ahora, tendrían que pagar no ¢300 millones, sino mucho más.

LEA MÁS: Hospital de la Caja inaugura con éxito cirugía en paciente de 86 años

“No se podía anular el pagaré de inmediato porque los certificados no estaban hechos, ni firmados”, dijo Zúñiga, asegurando que tardaron entre 22 días y un mes para tener todo listo, pero tampoco cuando estuvieron listo presionaron a Zamora.

Fabricio Alvarado es miembro de la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, pero este lunes no estuvo, en su lugar asistió el legislador David Segura.

El empresario Rafael Ángel Zamora también será llamado para que dé cuentas en la comisión. Foto: Alonso Tenorio. (Alonso_Tenorio)

Poco después de que terminara la comisión legislativa, Fabricio Alvarado envió un mensaje en el dijo que la situación entre Zamora y Nueva República está en un proceso judicial y ahí será donde se aclare todo. Además, dijo que los legisladores que criticaron la inacción de la agrupación política a la que él pertenece lo que quieren es desviar la atención para que la gente quite la mirada de las investigaciones que también lleva la comisión contra los partidos Liberación Nacional y el de Gobierno, los cuáles han sido fuertemente cuestionados.

El empresario Rafael Ángel Zamora será convocado para que comparezca ante los diputados y exponga su posición sobre el tema que le achacan.