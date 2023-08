Financista de Rodrigo Chaves sembró la duda sobre un tema muy importante e indignó a diputados

Jack Loeb Casanova, uno de los principales financistas de la campaña de Rodrigo Chaves, sembró la duda en un tema muy importante para el país y que ha causado mucha controversia.

Loeb llegó a comparecer este martes en la noche a la Comisión Especial de Financiamiento de Partidos Políticos, pero dejó más dudas que respuestas.

Rodrigo Araya (izq), abogado de Jack Loeb, le dijo que no respondiera nada que lo comprometiera. Foto: Rocío Sandí. (Rocío Sandí Z.)

Desde el principio de la comparecencia, Loeb anunció que su abogado, Rodrigo Araya, le había ordenado no responder preguntas relacionadas con el financiamiento del Partido Progreso Social Democrático (PPSD) porque ese tema está siendo investigado por la Fiscalía, pero al final prácticamente no respondió nada.

“Siendo parte de varias investigaciones y como conozco de antemano que tengo derecho a abstenerme de declarar en cualquier tema de financiamiento de partidos políticos, mi abogado me ha dado la orden de abstenerme. En instancias legales probaré mi inocencia”, aseguró Loeb.

Una de las preguntas que evadió el financista fue la de si Prival Bank, institución financiera en la que él es el director, está involucrada en el proyecto de venta del Banco de Costa Rica que impulsa el Gobierno.

El diputado Francisco Nicolás, de Liberación Nacional, fue quien hizo la consulta, pero Loeb prefirió abstenerse de declarar, lo que dejó a los legisladores con la boca abierta e indignados porque ese tema, en teoría, nada tenía que ver con el financiamiento de partidos políticos.

Los diputados quedaron indignados con la falta de cooperación de Loeb. Foto: Lilliam Arce.

Luego de eso, el legislador Ariel Robles, del Frente Amplio, pegó el brinco y dijo que si sería que ese tema estaba ya hablado desde la campaña y que si los beneficios que Loeb recibiría en una eventual venta del BCR, serían un pago de favores por parte del Gobierno.

Pero eso no fue lo único que se negó a responder el compareciente, tampoco quiso decir si pertenece a alguna agrupación política actualmente, si se ha reunido con la diputada Pilar Cisneros luego de que resultara electa, si se ha reunido con el diputado Waldo Agüero a quien le habría financiado parte de la campaña, si ha participado en otras campañas políticas en el pasado, desde cuándo conoce a Sofía Agüero y qué tipo de relación tiene con ella y si es cierto que le depositó $195 mil (unos ¢106 millones) supuestamente para ser usados en la campaña política.

Tampoco respondió si aprueba la labor del Gobierno, pero lo que sí aseguró es que se desligó por completo de Chaves y que desde que quedó electo no se ha vuelto a reunir con él.

Los diputados fueron claros con Loeb al decirle que esperaban de él más cooperación y que no entendían por qué tenía que abstenerse de declarar en preguntas que no estaban relacionadas con el tema de financiamiento político, también le dijeron que al que dice la verdad no tiene nada que temer.