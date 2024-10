Fiscal general, Carlo Díaz, habla sobre los boletos que pagó para que fiscala viajara con él a Grecia

El fiscal general, Carlo Díaz, envió una respuesta ante los cuestionamientos públicos que hizo la diputada oficialista Paola Nájera, sobre el viaje que hizo él a Grecia y al que asistió también una fiscala de apellido Mora.

La legisladora le mandó una carta a Díaz en la que le hacía una serie de preguntas sobre el viaje, entre ellas consultó quién es Mora, qué cargo tiene, quién es el jefe de ella, por qué fue, quién le pagó los boletos y si tiene una relación sentimental con ella.

Carlo Díaz responde a los cuestionamientos por viaje a Grecia. (John Durán)

Este lunes Díaz respondió a las preguntas de Nájera de forma detallada.

“Deseo anteponer el principio de transparencia que me ha caracterizado para aclarar a la población costarricense que no ha existido ninguna actuación ilegal o irregular que comprometa recursos públicos ni la ética que me ha acompañado a lo largo de toda mi carrera en el Poder Judicial, como fiscal y juez.

“Fui invitado como delegación oficial del Ministerio Público a la conferencia internacional sobre la lucha contra las drogas, cuyo tema fue ‘Más allá de las fronteras: ampliando las asociaciones globales’, celebrada en Atenas, Grecia, del 21 al 27 de setiembre del 2024... Además, participé en una mesa de trabajo con las jefaturas de los Ministerios Públicos de Colombia y Panamá, que tuvo por objetivo el tratamiento de temas comunes en materia de criminalidad y coordinaciones para operaciones antinarcóticos bilaterales o multilaterales”, mencionó.

Paola Nájera le hizo varias preguntas incómodas a Carlo Díaz. (Asamblea Legislativa)

Díaz reconoció que los boletos de Mora salieron del bolsillo de él.

“La organización del evento asumió todos los costos correspondientes a mi participación. Esta agencia federal incentiva a los representantes a incluir en los viajes a cónyuges, parejas y/o acompañantes, para quienes, además, se ofrece un programa especial de actividades, paralelo a la misión internacional.

“En virtud de lo anterior, y al no comprometerse bajo ningún concepto ni un solo recurso público, me hice acompañar por la señora Mora, quien viajó en calidad de turista y con un permiso sin goce de salario. Sus gastos por concepto de boletos aéreos fueron pagados con una tarjeta de crédito personal, a mi nombre, lo cual es fácil de corroborar. El resto de costos fue asumido por ella, con recursos personales”, manifestó el jerarca.

Él detalló que Mora se desempeña como fiscal auxiliar del Ministerio Público y, como estructura vertical, responde a su jefatura inmediata, que es una fiscala coordinadora. Esta, a su vez, tiene como jefatura al fiscal adjunto de la Fiscalía contra el Narcotráfico y Delitos Conexos, y adicional, el control de un fiscal adjunto de la Fiscalía General.

El fiscal general respondió las preguntas sobre le polémico viaje. (John Durán)

“Quiero señalar que la innecesaria forma en la que fue expuesta la identidad y la fotografía de la señora Mora por parte de la diputada Nájera, haciendo público el oficio enviado minutos antes a la Fiscalía General, ha sometido a Mora a ser víctima de actos de violencia en su contra e insultos de toda índole, afectando su honor, su derecho a la privacidad y cuestionando su probidad.

“Inclusive, la ha puesto en riesgo desde el ámbito propio del ejercicio de sus funciones, pues, como eslabón de menor jerarquía en la escala fiscal, le corresponde luchar en las calles contra el narcomenudeo, uno de los fenómenos que más violencia genera en nuestro país”, aseguró Díaz.