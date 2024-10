Rodrigo Arias cumplió un mes fuera de la Asamblea Legislativa y hay noticias sobre su salud

Rodrigo Arias, presidente de la Asamblea Legislativa, ya cumplió un mes desde que tuvo que dejar la Asamblea Legislativa por una seria neumonía bacteriana.

Las complicaciones de salud de Arias fueron tan severas que estuvo internado del 5 al 15 de setiembre.

Rodrigo Arias se mantendrá fuera de la Asamblea de forma indefinida. (Alonso Tenorio)

Este lunes la encargada de prensa de Arias dio un nuevo reporte sobre la salud del presidente del Congreso.

“Don Rodrigo Arias, presidente del Congreso, se encuentra en óptimas condiciones y ha respondido favorablemente al tratamiento prescrito. Por recomendación de sus médicos, permanecerá unos días más en su casa, hasta que su sistema inmunológico esté totalmente restablecido para evitar cualquier posible recaída”, detalló la vocera.

Esta es la segunda vez en este año que el político sufre problemas de salud que lo obligan a hacer a un lado sus labores, la primera fue en junio pasado y estuvo ocho días hospitalizado debido un severo cuadro de influenza.

Luego de salir del centro médico, Arias tuvo que guardar reposo en su casa dos semanas antes de regresar a sus labores. Cuando lo hizo contó lo mal que la había pasado.

El presidente de la Asamblea Legislativa dijo también en esa ocasión que tuvo que recibir terapia para recuperarse y contó que lo primero que le dijeron los médicos cuando le dieron de alta es que la tiene que “llevar suave”.

El presidente de la Asamblea estuvo diez días internado por una neumonía bacteriana. (Lilly Arce)

“Tuve dos semanas de terapia respiratoria y terapia física para poder recuperarme y gracias a Dios aquí estoy, vamos a ver cómo me siento hoy con la carga de trabajo.

“La primera recomendación que me dieron es que la lleve suave, no sé cómo me va a ir con eso (ríe), me piden que no me esfuerce demasiado, que no me fatigue, que no llegue a ese estado en el que uno siente que ya no da más porque todo eso baja las defensas.

“Esta cosa es seria, uno pierde capacidad de respirar, hay que cuidarse y tomarse el tiempo necesario para recuperar. Igual físicamente, la capacidad de caminar, de moverse, se afecta”, aseguró el presidente del Congreso.