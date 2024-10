Al MEP le falta una millonada para pagar los aguinaldos de este año

Hay noticias sobre los aguinaldos de los trabajadores del Ministerio de Educación (MEP) y no son nada buenas, al contrario, son realmente preocupantes.

El ministro de Hacienda, Nogui Acosta, confirmó que al MEP le hacen falta ¢60.000 millones para el pago de los aguinaldos de este 2024.

Nogui dio el dato en la Comisión de Asuntos Hacendarios de la Asamblea Legislativa, donde llegó a explicar la solicitud del sexto presupuesto extraordinario de este año.

Hacienda está corriendo para ver de dónde saca la plata de los aguinaldos del MEP. (Rafael Pacheco)

En esa petición se solicita el traslado de ¢20.000 millones a Educación, para solventar parte del problema. Los otros ¢40.000 millones los obtendrían de otra manera.

“Esos recursos (los ¢40.000 millones) los vamos a redirigir mediante un decreto ejecutivo”, respondió el jerarca ante las consultas de las diputadas Sonia Rojas y Paulina Ramírez.

Ramírez, quien es la presidenta de la Comisión, cuestionó al ministro el hecho de que no existe planificación y que eso genera riesgos en el dinero de los educadores.

“Refleja que no hay planificación y que no se puede hacer un presupuesto poniendo en riesgo los salarios de los educadores. No pueden vivir siempre en espera de que pueda haber un extraordinario”, aseguró la legisladora liberacionista.

Previo a este sexto presupuesto, en el anterior, los diputados aprobaron darle un monto de ¢1.900 millones al MEP para el pago de los profesores o educadores sustitutos.

Los educadores están preocupados por la plata que hace falta. (Shutterstock)

Esto se da por la gran cantidad de incapacidades que se presentan a lo largo del año en el personal docente y tienen que cubrirlo, lo que no está planificado de manera total en el presupuesto anual.

Esta situación en el MEP se une a lo dicho por la contralora Marta Acosta el miércoles pasado al detallar que para el presupuesto de 2025 hay un faltante de ¢100.000 millones para el pago de remuneraciones en ese año.

La Contraloría dio la información proveniente del propio MEP, que ya había avisado, sin dar montos, que el dinero no les iba a alcanzar y que deberán pedir varios extraordinarios el próximo año.

También se sabe que el presupuesto del otro año tiene un faltante de ¢18.000 millones para ese rubro, así como para el transporte escolar.