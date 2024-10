Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros podrían estar alimentando una tragedia

El presidente Rodrigo Chaves, la diputada Pilar Cisneros y otros miembros del Gobierno, podrían estar alimentando un poderoso caldo de cultivo que podría acabar en tragedia.

Así lo explica el experto en seguridad y exjefe del OIJ, Gerardo Castaing, quien dice que los funcionarios de los altos poderes deben poner de su parte para buscar la paz social, en lugar de alimentar la violencia.

Rodrigo Chaves y Pilar Cisneros están alimentando un odio muy peligroso.

Y es que en las últimas semanas el Poder Ejecutivo, sobre todo el presidente Rodrigo Chaves y la diputada oficialista Pilar Cisneros, han dado discursos violentos y de ataques contra la Fiscalía, el Poder Judicial, los legisladores y la Contraloría, debido a la detención de la presidenta de la Caja Costarricense de Seguro Social, Marta Esquivel, quien es sospechosa de participar en un chorizo con la adjudicación de 138 ebáis.

Luego de esos discursos y también de que los diputados Ariel Robles y Jonathan Acuña, del Frente Amplio, denunciaran que varias personas escucharon una conversación de Pilar Cisneros en la que, supuestamente, alguien le decía a la congresista que ya estaba “todo listo para darle con todo a Ariel Robles”, el país se tornó más violento, y se han dado amenazas de muerte contra el fiscal general, Carlo Díaz, y Rodrigo Arias, presidente del Congreso. Además, se produjeron amenazas de bomba contra la Fiscalía General, la Universidad de Costa Rica y la Asamblea Legislativa.

Mensaje de amenaza da pista sobre la motivación de la violencia

Llama mucho la atención que en el correo electrónico que llegó a la Universidad de Costa Rica con las amenazas de bomba, la persona que lo envió usó el término “FEEStín”, que ha sido usado por la diputada Cisneros para referirse de forma crítica al FEES, y también la frase “Dios quiere y ha llegado el momento de actuar”, que viene de una frase dicha, recientemente, por Chaves: “Dios no quiera que llegue el momento en que tengamos que actuar”.

La detención de Marta Esquivel detonó la ira del presidente de la República. (Marvin Caravaca)

Y es que el mandatario no ha disimulado en su enojo y ha sido imprudente en sus palabras.

“No voy a permitir que se imponga el autoritarismo del fiscal general (Carlo Díaz) y la matonería con la que actuaron. Hoy es Marta Esquivel, pero mañana pueden ser ustedes. Vamos a poner el pecho, ¿qué va a hacer usted compatriota? Ahí le dejo la bola, picando en el punto de penal.

“Por favor estén atentos, porque si por la víspera se saca el día, lo que pasó con el allanamiento del Ministerio de Salud, el tema del cierre del Parque Viva, ahora con este segundo disparo de amenaza, la detención de doña Marta y otras siete personas, son malos símbolos. Ustedes costarricenses son muy inteligentes, estén listos, sean vigilantes y observemos. Que vivan siempre el trabajo y la paz, pero no nos van a hacer siervos menguados”, afirmó el presidente en uno de sus discursos.

Castaing dice que es más que vidente que los mensajes de odio de Chaves y Cisneros están calando en la gente.

“Las personas desarrollan una especie de admiración; principalmente, hacia altos funcionarios que se le enfrenten al Ministerio Público, al Poder Judicial, al OIJ, porque es lo que muchos ciudadanos quisieran. Si ellos ven estas actitudes en altos funcionarios, las van a copiar. Eso es lo grave de un actuar violento del presidente de la República.

Gerardo Castaing hace un llamado a la prudencia para evitar más situaciones violentas. (Melissa Fernández)

“El titular del Poder Ejecutivo debería tener cuidado, es un supremo funcionario al cual mucha gente admira y podrían imitarlo, y podrían interpretar las ideas que él expresa como una situación de conspiración, de enfrentar a la Asamblea, al Poder Judicial y a la Fiscalía”, dijo el experto.

País podría tener un resultado trágico y doloroso

Pero ese no es el único problema, el alimentar el odio podría traer consecuencias nefastas para el país, que ya de por sí está viviendo una terrible crisis de violencia.

“La inestabilidad que se palpa en el ambiente, producida por aspectos políticos por el enfrentamiento entre la Presidencia de la República y la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial y la Fuerza Pública, produce un caldo de cultivo para que suceda cualquier situación irregular. Hay que ver que los protagonistas de todos estos enfrentamientos son funcionarios supremos, lo que causa reacciones en los ciudadanos. Esto podría repercutir, sumado a la inestabilidad que hay de seguridad causada por los narcotraficantes, y generar mucho riesgo.

Hace unos días hubo una amenaza de bomba en la Fiscalía. (Cortesía)

“Ya tuvimos una experiencia en 1983, cuando apareció un grupo terrorista que se llamaba La Familia y tuvimos que emplearnos a fondo para recuperar la estabilidad del país. Estos señores tienen que poner de su parte para que no vuelva a ocurrir una cosa como esa”, aseguró Castaing.

Él dice que, según su criterio, si el presidente de la República tiene un problema con el fiscal general, deben resolverlo de forma educada y entre ellos, y, de igual forma, si le incomodan situaciones del Poder Judicial, pero no hacerlo público porque eso enardece a la gente y es sumamente peligroso.

El Colegio de Psicólogos de Costa Rica coincide con Castaing en cuando a que estos mensajes del Gobierno pueden ser muy peligrosos.

“Los discursos de cualquier índole o entorno influyen de manera significativa en la sociedad, ya que todo lo que se comunica y, principalmente, el cómo se comunica, tiene un impacto directo en la ciudadanía receptora de dichos mensajes.

Uno correo amenazante que enviaron a la UCR tenía frases de Pilar Cisneros y Rodrigo Chaves. (Cortesía de Allan Rodríguez)

“En este caso, las palabras que emplean las figuras públicas pueden moldear la percepción colectiva, tanto positiva como negativamente, esto último podría generar división, desconfianza y reacciones hostiles entre los ciudadanos y ciudadanos. Por ello, es crucial que los mensajes sean responsables y promuevan el respeto, la empatía y el entendimiento, ya que la forma y el contenido de estos discursos no solo afectan la concepción que las personas tienen de su entorno, sino que también pueden incentivar comportamientos y actitudes que contribuyen al bienestar o al deterioro del tejido social”, informó el Colegio.

Pilar dice que lo que vive el país no es nada nuevo

La Teja consultó a Pilar Cisneros sobre qué piensa de que sus palabras y las del presidente fueran usadas en la amenaza de bomba contra la UCR, y sobre la llamada en la que, presuntamente, planeaba un ataque con Ariel Robles y ella le bajó el tono al asunto.

“Nunca ha habido un audio mío que implicara alguna amenaza contra Ariel Robles, eso es una falsedad, una calumnia, que echó a correr el Frente Amplio, lo desmiento categóricamente.

El presidente le ha tirado durísimo a la Fiscalía por la investigación contra la CCSS. (John Durán)

“Con respeto a las amenazas de bomba, durante toda mi carrera profesional ha habido docenas de amenazas de bomba en este país, gente que no sé si lo hará por broma, por hacerse notar, o por hacer un daño, y nunca, por dicha, ha habido realmente una amenaza seria. Que las autoridades deben investigar, pues sí, yo creo que esto no obedece a una amenaza real de bomba, ni contra ningún funcionario, ni contra ninguna institución. Yo soy una persona que ando por todo el país, manejo, no tengo chofer, no tengo guardaespaldas ni nada, y me siento segura de andar por cualquier lugar”, expresó la diputada oficialista.

La Teja también envió un correo a Presidencia para pedir una reacción sobre el tema, pero al cierre de la nota aún no había respuesta.